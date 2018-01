Pau López prioritza l’Espanyol tot i el relleu sota pals

La situació a la porteria de l’Espanyol va donar un nou gir de guió dissabte quan Quique Sánchez Flores va fer efectiu “un canvi que podia passar en qualsevol moment”. Coincidint amb el bon moment de Diego López, que venia d’aturar un penal a Messi en el triomf blanc-i-blau al derbi, així com amb l’inici de la segona volta i amb la incertesa al voltant d’un Pau López que segueix sense renovar, el tècnic va tornar el gallec la titularitat en Lliga, un canvi que, però, no va aclarir si seria definitiu, ni tampoc si es tractava d’un intercanvi de competicions entre els dos porters. “Ja veurem qui va jugant, en funció de com ens sentim i de com veiem els nois”, es va limitar a comentar el tècnic.

Encara que era una notícia esperada, el canvi sota pals no va deixar de sorprendre. Arriba, a més, en un moment en què Pau López encara no sap si seguirà defensant la samarreta de l’Espanyol el curs vinent, motiu pel qual la suplència pot suposar una mesura de pressió per al gironí. “Esperem que sigui una decisió tècnica, encara que si el club pressiona per fer el canvi, entenem que ara és un moment fàcil per fer-lo”, expliquen a l’ARA des de l’entorn del porter, que segueix prioritzant l’Espanyol davant de qualsevol altra opció. El seu cas s’assimila al de Kepa, jove porter de l’Athletic que també acabava contracte a l'estiu i que aquest dilluns ha acabat renovant per sorpresa amb l’entitat basca fins al 2025 i una clàusula de 80 milions.

La situació contractual de Pau és la mateixa que fa un mes. El porter vol arribar a un acord per renovar, i, encara que li han arribat interessos de diversos clubs importants d’Itàlia, Anglaterra i Espanya, de moment només escolta l’Espanyol. “Si no volgués renovar, no hauria parlat amb el club. Si en algun moment les negociacions es trenquen es plantejaria on podria anar, però de moment no pensa cap altra cosa”, aclareixen de manera taxativa fonts pròximes al porter, a qui encara separen algunes diferències “des del punt de vista de projecte esportiu i econòmic”. Bàsicament, Pau no vol quedar relegat a la banqueta, i vol que la seva fitxa -de moment, una de les més baixes de la plantilla- estigui a l'altura del seu rendiment. Les divergències actuals demostren que res està trencat, però que cal que alguna de les dues postures cedeixi: “Nosaltres tenim una cosa al cap i el club ha començat amb una altra”. Per part de l'entitat, la situació està encallada: “No podem esperar més. No farem més passos. Si es vol quedar, esperem que faci un pas”, ha afirmat a ‘Pericosonline’ el director esportiu, Jordi Lardín, que ha deixat clar que la suplència del gironí a la Lliga és una decisió esportiva.

Presentarà una contraoferta al club

L'agent del jugador es reunirà en els pròxims dies amb el club -encara sense data per confirmar, ja que és un tema que es podria allargar encara unes setmanes més- per presentar una contraoferta a la proposta rebuda, que va sorprendre el porter per la seva tardança i que encara no han respost. “Fins al 15 de novembre el Pau no va rebre cap oferta de renovació en els quatre anys que fa que té contracte com a jugador del primer equip. No poden dir que és una aposta del club des del primer dia”, assegura una persona coneixedora de la situació del jugador. "Hem fet un gran esforç per ell", matisa Lardín, que deixa clar que "el club no li tanca la porta", i es defensa reivindicant que porten dos mesos esperant una resposta. "Hem esperat molt de temps, amb un altre porter no ho hauríem fet. Ho fem perquè és de la casa, l'estimem, i creiem que té un futur increïble", afegeix Lardín.

A Pau, però no li va agradar el retard, i ara entén que no es poden posar presses a l’hora de tancar una negociació on també sent que pot marcar els temps. Ramon Robert li va trucar abans que marxés al Tottenham per fer-li saber l’interès de l’entitat per renovar-lo, però fins ara no havien rebut cap proposta formal. L’Espanyol, de fet, esperava que els londinencs fessin efectiva l’opció de compra de 7 milions, però l’oferta presentada va estar per sota en quedar-li un any de contracte, i va ser el mateix jugador qui va trencar les negociacions per viure tranquil un estiu en què es va casar abans de disputar l’Europeu sub-21.

El curs passat l’única trucada de Jordi Lardín va ser per dir-li que es presentés amb el grup el primer dia de pretemporada, sense tenir vacances. A finals de setembre hi va haver una nova trucada per interessar-se per la seva situació contractual, però novament sense oferta en ferm. La proposta oferta al novembre “és d'una quantitat important”, segons Lardín, però tot i això no el converteix en un dels més ben pagats de la plantilla. “Té 23 anys”, argumenta el director esportiu. La primera proposta és de poc més d’un milió d’euros, però el club no es tanca a flexibilitzar-la a través de la negociació.

En la seva segona etapa a l’Espanyol, els números de Pau s’apropen força als que ha registrat Diego López. Amb Quique, el gironí ha jugat 19 partits, tots de Lliga, en els quals ha rebut 22 gols (mitjana d’1,16 per duel) i ha quedat imbatut en 6 ocasions. Diego López, al seu torn, ha sumat 41 duels entre Lliga i Copa, en els quals ha rebut 45 dianes (1,09 per partit) i ha deixat la porteria a zero en 14 ocasions. Dijous el serial viurà un nou capítol, quan es conegui qui defensarà la porteria espanyolista al Camp Nou.