Dani Pedrosa anuncia que es retira del motociclisme

Dani Pedrosa ha decidit que és hora de plegar. Als 32 anys explica que ja no té la motivació necessària per seguir competint. El pilot de Castellar del Vallès tancarà a final de temporada el seu pas pel Mundial de Motociclisme després de 18 anys enfilat a la moto i durant els quals ha guanyat tres títols, un de 125cc i dos de 250cc. “He tingut algunes oportunitats, però ha sigut una decisió presa en base a les meves sensacions i a la manera d’entendre les carreres. I també, per ser sincer amb mi mateix”, deia al traçat alemany de Sachsenring, seu aquest cap de setmana de la novena prova de la temporada.

Fa un mes, Dani Pedrosa i Honda anunciaven que el pilot català no seguiria vinculat a la fàbrica japonesa, per la que sempre ha competit des que és al Mundial. Ja en aquell moment es van obrir tot d’especulacions sobre el futur de Pedrosa, que passava, o bé per la retirada o per ocupar un dels manillars de l’equip Yamaha Petronas, de nova creació. “Va sortir aquesta oportunitat i a la vida mai es poden tancar portes. Per això vaig demanar més temps per prendre una decisió”. I al final ha decidit fer les maletes.

No és un adeu per sempre, sinó un comiat momentani, perquè Pedrosa va dir que li agradaria “seguir vinculat a MotoGP”. Ara bé, segons comentava, “encara és aviat per saber-ho”. Després de la cursa a Xest l’última en què competirà, es prendrà un període de reflexió per decidir el seu futur.

Pedrosa plega amb 32 anys, 285 Grans Premis a l’esquena, 153 podis, 54 victòries (31 a MotoGP) i tres campionats.

Un currículum de luxe que només queda tacat perquè mai ha aconseguit el títol de la categoria reina. “He sigut campió en altres categories i no haver-ho sigut a MotoGP és circumstancial, però m’en vaig sabent que sempre ho he donat tot, fins i tot en els moments més difícils”, sentenciava Pedrosa, que passarà a ser el 29è pilot que entra a formar part del Saló de la Fama del Mundial de Motociclisme.e