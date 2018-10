La Penya reforça el joc interior amb Luke Harangody

El Divina Seguros Joventut ha anunciat un nou reforç de cara al curs 2018-19. Es tracta de l'aler pivot Luke Harangody, un nord-americà de 30 anys i 2,03 metres. Harangody firma per un curs, fins al 30 de juny del 2019, durant el qual espera reforçar el joc interior d'una Penya que suma la sisena incorporació d'aquest mercat.

L'aler pivot prové del Ratiopharm Ulm de la lliga alemanya, on va aconseguir el curs passat una mitjana de 8,5 punts i 5,5 rebots per partit. Harangody va començar la seva carrera professional a la NBA amb els Boston Celtics, i posteriorment va competir a la D-League amb els Canton Charge i els Forts Wayne Mad Ants. El 2013 va competir per primer cop a Europa amb l'Unics Kazan rus. El 2015, a més, va coincidir amb Carles Duran, l'actual tècnic de la Penya.

Anteriorment, en aquest mateix mercat, el club badaloní havia fitxat Nico Laprovittola (Zenit), Dakota Matthias (Perdue), Conor Morgan (Southland Sharks), Shawn Dawson (Bnei Herzlitya) i Marko Todorovic (Khimki).