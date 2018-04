Pep Guardiola: “Generem moltes ocasions en pocs minuts”

El tècnic del City, Pep Guardiola, en la roda de premsa prèvia a l’enfrontament d’aquest vespre contra el Liverpool va apel·lar a la perfecció per poder remuntar el 3-0 advers de l’anada: “Evidentment, serà un enfrontament dur, amb un altre resultat a Anfield també ho seria. Hem de fer un partit gairebé perfecte, crear ocasions, aprofitar-les i no concedir-ne gaires. Tots els condicionants han de ser perfectes per classificar-nos, però en 90 minuts de futbol tot pot passar. Ho intentarem”.

Les paraules del preparador català també van deixar entreveure que avui es pot viure un partit amb molts gols a l’Etihad Stadium: “Si ens marquen un gol no ens hem de rendir. I si no marquem, intentar-ho una vegada més i un cop més i una vegada més. Tenim 90 minuts per demostrar el que hem anat fent durant tota la temporada i el que ja vam fer en l’últim partit: som un equip que creem moltes ocasions en pocs minuts, i això els rivals ho saben”. Guardiola també va insistir que no cal parlar de motivació amb els seus futbolistes per un partit com aquest i que coneix bé les armes del rival, de qui va lloar el seu “poder al contraatac”, així com la seva “estructura defensiva”.

Klopp no descarta Salah

Per la seva banda, el tècnica del Liverpool, Jürgen Klopp, va refusar l’etiqueta de favorit: “Fins i tot el Barça pensa que no ho té tot fet amb el Roma. Això és futbol i sempre hi ha oportunitats per respondre i per marcar. A la Lliga vam perdre 5-0 aquí [a l’Etihad Stadium]”. L’alemany, que va definir Guardiola com a “el millor entrenador del món”, no va confirmar si el màxim golejador red, Mohamed Salah (38 gols en totes les competicions), està completament recuperat de la lesió que va patir a l’anada.