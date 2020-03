Pep Guardiola i Leo Messi donen un milió d'euros per lluitar contra el coronavirus

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha participat en la campanya de donació del Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Àngel Soler Daniel amb una aportació econòmica d'un milió d'euros per a l'adquisició de material sanitari durant l'emergència pel coronavirus.

Les donacions per a aquesta campanya, que es va iniciar el 21 de març, poden fer-se al compte bancari ES66 0182 4383 9002 0185 8057 de la Fundació Àngel Soler Daniel, i fins avui ja sumaven 33.000 euros. Totes les aportacions recaptades es destinaran a l’adquisició i producció de material, que serà distribuït als centres sanitaris de tot Catalunya d'acord amb les necessitats i urgència i en coordinació amb el departament de Salut.

La campanya de donacions impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i que es gestiona a través de la Fundació Àngel Soler Daniel té com a objectiu la recollida de material mèdic i d'aportacions econòmiques dels metges col·legiats i de la població en general per a la compra de material i equipament sanitari que actualment manca als centres sanitaris de Catalunya. També per poder finançar la producció alternativa (a través d'impressió 3D i altres) de respiradors i altres elements de protecció per al personal sanitari.

Segons ha avançat Mundo Deportivo, Leo Messi també ha donat un milió d'euros per lluitar contra el coronavirus. Una part dels diners aniran a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra, a un centre mèdic de l'Argentina.