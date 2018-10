Preguntes al president per a l’assemblea

Què es va fer malament en el fitxatge de Griezmann? ¿Amb Piqué ja ho han deixat tot clar? Quant ha cobrat André Cury del Barça? ¿Cury, Sandro Rosell i un membre de l’ staff han tingut mai algun tipus de relació comercial? Per què s’amenaça d’emprendre accions legals contra mitjans i després no s’actua? Per què es va vetar o permetre que es vetés -per a mi és el mateix- un periodista de Catalunya Ràdio en l’entrevista a Leo Messi?

¿El Barça seria rendible sense vendre jugadors? ¿Onze milions de benefici en un pressupost de gairebé 1.000 milions d’ingressos és suficient? Per què el Barça és el club que paga més en salaris? Què hi ha darrere l’operació Paulinho? Què ha canviat perquè fa un any es negués un canvi del disseny de l’escut i ara es tiri endavant aquest projecte? ¿S’ha buscat un acord amb l’empresa DIS per pagar-los una quantitat i tancar la carpeta que continua oberta a l’Audiència Nacional pel cas Neymar? ¿Sense vendre el brasiler al PSG s’hauria tancat l’exercici amb beneficis?

Per què hi ha tants executius i entrenadors que acaben recol·locats en àrees desconegudes que ningú sap ben bé per a què serveixen? Per què es va decidir canviar el protocol de la llotja just el dia que el president Quim Torra anava al Camp Nou? ¿De qui va ser culpa que s’anunciés la incorporació d’una directiva quan no complia els requisits per ser-ho?

¿Com afecta l’àrea de comunicació l’entrada de Jaume Masferrer, fins ara assessor extern, com a director de l’àrea de presidència? ¿S’han pres mesures internes per la conversa amb Rosell de Juanjo Castillo, treballador del club, sobre Éric Abidal? ¿No reforçaria el caràcter democràtic de l’entitat que els socis decidissin sobre la samarreta que el condemnat Iñaki Urdangarin té penjada al Palau? Per què segueixen al club dos treballadors que la policia manté que van dur a terme un espionatge industrial a Mediapro? ¿El nom de Camp Nou, al costat del d’una marca comercial, està garantit en el nou estadi?

Quines pressions i amenaces ha rebut el Barça en relació al procés independentista? ¿És cert que a alguns directius se’ls ha deixat clar durant els últims anys que estan sota el focus d’Hisenda? ¿Els únics culpables del que està passant al bàsquet són a la pista? ¿De veritat que no hi ha res millor que Javier Tebas? De veritat...? I, si m’ho permet, president Bartomeu, una debilitat: ¿vindrà De Jong?