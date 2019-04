Els 20 clubs de la Premier League fan un comunicat posicionat-se contra una Superlliga europea

Els clubs de la Premier League anglesa de futbol han fet públic un comunicat en què s'oposen a les diferents propostes per convertir la Lliga de Campions en una Superlliga europea. Una de les propostes, liderada per l'Associació Europea de clubs (ECA) -que dirigeix Andrea Agnelli-, president de la Juve, és crear quatre grups de vuit equips a partit de la temporada 2024/25, fet que significaria jugar més partits.

Els clubs anglesos han afirmat, al seu comunicat, que estan "preocupats" per aquests plans, que s'han de tornar a debatre al maig. Aquesta declaració en nom dels 20 clubs de la Premier afirma que "tots els clubs han acordat per unanimitat que és inadequat per als organismes de futbol europeus crear plans que alterin les estructures, el calendari i la competitivitat del futbol nacional", i afegeix que treballaran de manera conjunta per "protegir la Premier", ja que "a Anglaterra el futbol juga un paper important en la nostra cultura i la nostra vida quotidiana". Milions d’aficionats assisteixen a partits a tot el país, amb fidelitats i rivalitats locals que solen passar a través de generacions.

"Ara treballarem amb l'Associació de Futbol i altres lligues per garantir que els organismes europeus de futbol entenguin la importància d'aquesta competició i la seva obligació de mantenir la salut i la sostenibilitat del futbol de la lliga nacional".