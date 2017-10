Quique Sánchez Flores: "És un triomf que serveix per definir els objectius"

"Estem en el camí, és una bona senyal", ha confessat el tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores després del triomf del seu equip davant del Betis (1-0). "No tots els partits són iguals, n'hi ha de prestigi, de confirmació o de definició, i aquest servia per definir els nostres propers objectius, cap on hem d'anar", ha comentat l'entrenador espanyolista, que ha tornat a somriure després que els seus homes no fossin capaços de derrotar el Llevant en l'últim partit a casa.

El preparador madrileny ha destacat que malgrat xutar poc, ho han fet més que un conjunt a priori més ofensiu que el seu: "Hem defensat bé i hem anul·lat al rival. Estic content". Quique ha matisat que encara no estan al nivell amb el qual van acabar el curs passat pel que fa a aspectes com "les organitzacions defensives o les transicions ofensives", però ha reconegut que estan "millor" que la temporada anterior a aquestes alçades.

Quique també ha volgut elogiar el creixement d'un Hermoso cada cop més consolidat a l'onze i a la seva idea: "El veig molt bé. És fantàstic perquè té 22 anys, s’ha apostat per ells, volen triomfar, és tot oïdes, concentració, destresa, estem molt contents amb ell".