Quique Sánchez Flores: "A casa som un equip sòlid i compromès, però a fora som un equip distret"

260x366 Quique Sánchez Flores ha lamentat el rendiment dels seus a domicili / JUAN HERRERO / EFE Quique Sánchez Flores ha lamentat el rendiment dels seus a domicili / JUAN HERRERO / EFE

La desfeta de l'Espanyol davant l'Eibar ha deixat un regust força amarg en el tècnic blanc-i-blau, un Quique Sánchez Flores que ha lamentat les males sensacions que han demostrat els seus homes a Ipurua: "Han estat millors. En un partit amb pocs espais, ells interpreten més bé el joc. A més, hem tornat a entregar un gol en els primers minuts". El joc dels eibarresos ha deixat sense idees el seu conjunt. Ho ha resumit així: "És molt complicat jugar aquesta mena de partits. El nostre estil surt perjudicat per com juguen ells, que no deixen pensar l'inici del joc. Ens han robat els espais i la pilota sempre estava enlaire".

El tècnic s'ha mostrat força crític amb la manera com han arribat els dos primers gols: "El primer és una suma d'errors que donen ales a un equip que s'ha emocionat". I ho ha aprofitat per lamentar el bagatge que acumulen els seus a domicili: "A casa som un equip més dur, impermeable, sòlid i compromès, però a fora som un equip distret".

El preparador espanyolista també ha tingut un discurs un mica conformista: "Som el desè pressupost, estem en una lliga on estarem del setè al quinzè, no ens mourem gaire d'aquí. És una lliga molt complicada, i qui comet errors baixa posicions i es compromet. Això ens està passant". Sánchez Flores ha defensat que són ambiciosos, però ha advertit que, per escalar posicions, necessitaran "fer un pas més i deixar de cometre errors".