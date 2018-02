Quique Sánchez Flores: "Som capaços de guanyar al Madrid, ja ho vam demostrar contra Barça i Atlètic"

Malgrat el moment delicat que viu l'Espanyol, Quique Sánchez Flores és optimista respecte a la visita que els farà aquest dimarts el Reial Madrid (20 h, BeIN LaLiga), un duel que pot servir per agreujar encara més la crisis que pateixen els espanyolistes, que volen reivindicar-se contra un rival d'altíssim nivell: "Som conscients que podem guanyar al Madrid. Sabem que som capaços, ja ho vam fer contra equips que no perdien com el Barça o l'Atlètic. És el moment oportú, i ens ajudaria a afrontar el que resta de temporada, que encara en queda molta".

El preparador madrileny ha defensat que el seu conjunt treballa "perquè les coses canviïn" i l'equip recuperi les sensacions que tenia la temporada passada. El tècnic blanc-i-blau ha advertit que els caldrà "molta concentració, eficàcia i pocs errors" per superar a un Madrid que arriba en un dels millors moments de la temporada. "Ells han trobat el més important, el resultat. Han insistit i s'han retrobat, han aparegut els jugadors, que tenen qualitat, i ara tots parlem del potencial que té el Madrid. Esperem un equip amb confiança", ha comentat el tècnic.

Quique ha refusat escollir quina davantera preferiria, si la BBC o un atac format per joves com Asensio o Isco, i ha parlat del moment que viuen els blancs: "No crec que hi hagi un partit amb uns i un altre amb els altres. Potser Isco és el que canvia més la forma de jugar, amb ell és més un joc al peu que vertical. Però són els moments dels equips els que fan que els jugadors siguin més o menys vàlids". L'entrenador de l'Espanyol, a més, ha anticipat que defensar molt enrere no és una opció que li agradi: "No crec que sigui bo defensar prop de l'àrea. El Madrid marca molt en centrades laterals, s'acaben trobant entre línies, i gairebé en cap cas és bo fer-ho allà. Si volem espais per atacar, ha de ser un pla diferent".

Quique, a més, ha tingut paraules d'elogi per dos jugadors, Benzema i Cristiano, que han arribat a ser xiulats aquest curs: "Benzema té un nivell altíssim, un davanter estratosfèric com n'hi ha pocs". Del portuguès, ha apuntat que "és d'un altre planeta". "Va ser presentat com una estrella de cine, i ha millorat qualsevol presentació que se li pogués fer. Semblava difícil que pogués estar a l'alçada, i ho ha superat".

Marc Roca és la principal novetat d'una llista on no hi és Mario Hermoso, que no podrà tornar-se a enfrontar al seu anterior equip.