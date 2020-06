Quique Setién prepara més rotacions per rebre el Leganés

Quique Setién no amaga que el nou calendari, amb dos partits per setmana per culpa del coronavirus, ho ha alterat tot. També la seva manera de seleccionar les alineacions. “Em va costar molt fer l’alineació del partit de Mallorca, ja que calia prendre partit per alguns noms, però tothom tindrà minuts. Amb excepcions conegudes per tothom, els altres jugadors no són titulars o suplents. Tothom pot jugar”, va dir en la prèvia del duel contra el Leganés (22 h / Movistar La Liga), un dels dos cuers de la competició, empatat a punts amb l’Espanyol.

Així doncs, Martin Braithwaite podria repetir titularitat contra el que era el seu equip fins al passat gener. Setién perd per sanció Jordi Alba, que serà substituït per Junior Firpo, però recupera el defensa francès Clement Lenglet, que serà suplent a l’eix de la defensa al costat de Gerard Piqué. El Barça ha canviat molt des d’aquell partit del 7 de març, en què va recuperar el liderat patint contra la Reial Societat. Llavors era un equip cansat, amb pocs efectius. Ara ha recuperat futbolistes i els jugadors semblen haver carregat les piles per encarar els últims 10 partits de Lliga. Setién podria donar descans a Sergio Buquets i apostar de nou per Arturo Vidal, de qui va dir que “ens transmet molta energia, més enllà de la seva qualitat. L’altre dia va marcar un gol clau, que no era fàcil i ens va permetre encarar el partit”. Setién, que no va voler fer llenya amb el fluix partit de Griezmann a Mallorca, de moment no donarà descans a Messi, l’únic jugador que sap que s’ha de vestir de curt cada dia de partit.

El Leganés arriba amb les baixes del migcampista Óscar Rodríguez i el defensa central grec Dimitrios Siovas. L’equip del sud de Madrid va tornar als terrenys de joc amb una dolorosa derrota a casa contra el Valladolid que els deixa amb l’aigua al coll. “Hem de sortir a guanyar el partit. Dissabte vam caure a casa i hem de recuperar el terreny perdut. Tenim un problema de punts i cada vegada queden menys partits. Hem de guanyar a Barcelona. No hi ha cap altre pla possible”, va explicar, sempre atrevit, el seu entrenador, el veterà mexicà Javier Aguirre.