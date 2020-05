La Federació dona permís a la Lliga per tenir partits els dilluns i els divendres

La lliga espanyola tornarà el proper 11 de juny amb el derbi de Sevilla i hauria d'acabar el proper 19 de juliol. El calendari encara no és oficial, però mica en mica es van coneixent més detalls, com per exemple, que cinc jornades seran entre setmana i es viuran partits els dilluns i els divendres. La RFEF s'havia negat a donar permís a la lliga per fer partits aquests dos dies, però per facilitar el final de temporada dins de la crisi del covid-19, avui ha informat que canvia d'opinió.

Aquest dimecres de fet, s'ha conegut la sentència del titular del Jutjat Mercantil nº 2 de Madrid, on desestimat íntegrament la demanda presentada el 12 de juliol de 2019 per la Lliga espanyola contra la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per deslleialtat per haver prohibit els partits els dilluns i els divendres. És a dir, Luis Rubiales, president de la RFEF, ha guanyat el duel als jutjats al president de la Lliga Javier Tebas. I un cop ha guanyat, ha decidit satisfer Tebas, doncs el covid-19 ha canviat les normes del joc. Rubiales i Tebas, enfrontats fins fa poc, ara necessiten que s'acabi la temporada els propers mesos.

El jutge ha rebutjat un cas de competència deslleial, acordant que tant la RFEF com la Lliga havien de pactar la possible celebració de partits de futbol els divendres i els dilluns. El magistrat Andrés Sánchez Magre citava les dues parts a negociar de bona fe el calendari de lliga, ja que el vigent Conveni de Coordinació subscrit no recull cap precisió sobre la possible disputa de partits fora de la jornada oficial, de manera que si Laliga vol disputar partits fora del cap de setmana necessita el permís de la RFEF. Tebas criea que ell tenia la potestat per decidir els dies dels partits, però al final, Rubiales ha imposat el seu criteri.

El judici per la denúncia de La Lliga es va celebrar els passats 20 i 21 de febrer després que La Lliga portés el cas als tribunals per la decisió de la RFEF de suprimir els partits previstos el divendres i els dilluns.