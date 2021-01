El Reial Madrid es llepa les ferides contra l’Alabès (1-4)

Després de caure estrepitosament a la Copa a la pròrroga contra l’Alcoyano i protagonitzar sonades crítiques, el Reial Madrid es va llepar ahir les ferides amb una còmoda golejada contra un feble Alàbès (1-4). El conjunt basc, que cuida amb detall les celebracions la temporada del seu centenari, segueix sense reaccionar a la gespa i al descans ja perdia per tres gols contra un equip blanc amb ganes reivindicar-se arran del rídicul d’Alcoi. Malgrat despatxar Pablo Machín i portar, de nou, el Pitu Abelardo, l’Alabès no aconsegueix trobar el rumb i va ser clarament superat per un Reial Madrid molt superior. Casemiro, Benzema i Hazard van posar els gols, mentre que la batuta del joc va anar a càrrec d’un Modric que, als seus 35 anys, segueix deixant exhibicions de bon futbol.

La primera fuetada del conjunt blanc va arribar ben d’hora, al minut 15, quan Casemiro va rematar al fons de la xarxa un servei de córner. El gol va neutralizar els locals, que havien protagonitzat dos tímids intents de Joselu i Aguirregabiria. El Madrid es va fer amb el domini del partit i, a les acaballes del primer temps, un genial moviment sense pilota d’Hazard va despistar la defensa de l’Alabès i, Benzema, des de la frontal va enviar un xut genial a gol. Cinc minuts després, va ser el mateix Hazard qui va fer el tercer gol després d’una definició amb classe.

Triple canvi de l’Alabès al descans

Després de passar pel vestidor, a Abelardo no li va tremolar el pols per sacsejar la banqueta i va donar entrada a tres futbolistes de cop: Lucas Pérez, Manu García i Borja Sainz. I la fórmula va animar el seu conjunt, que en una jugada a pilota aturada Pérez va assistir a Joselu per escurçar distàncies. Però la reacció local va quedar en res: Modric va trobar Benzema, que des del vèrtex de l’àrea va enviar un xut creuat col·locat per fer el quart. Zinedine Zidane, absent per estar aïllat per coronavirus, guanya aire.e