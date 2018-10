Nova ensopegada del Reus a casa, contra el Granada (1-2)

El Reus segueix sense guanyar a casa després de caure contra el Granada (1-2). El conjunt roig i negre suma dos empats i dues derrotes a casa, però gràcies als dos triomfs aconseguits fora de casa segueix fora de la zona de descens.

Contra un dels favorits per lluitar per l'ascens, el Reus, amb moltes baixes a la convocatòria, ha vist com Edgar Badia tenia molta feina en els primers minuts. El porter català ha fet dues aturades però no ha pogut evitar el 0-1 en un xut molt llunyà de Víctor Díaz.

El primer temps ha sigut de clar domini visitant, però en els primers minuts de la segona part ha arribat l'empat reusenc, quan una centrada de Borja Herrera l'ha rematat Linares. El Reus, buscant contres, ha intentat fer el segon, però el Granada ha imposat el seu joc i ha aconseguit el gol del triomf a 15 minuts del final gràcies a Antonio Puertas.