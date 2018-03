El Reus visita Valladolid amb el repte de guanyar dos partits de forma consecutiva

El Reus, després de sumar 7 dels darrers 9 partits a casa, visita Valladolid (18h) amb el repte de guanyar per primer cop dos partits de forma consecutiva a la lliga, fet que els acabaria d'allunyar de la zona de descens. L'objectiu del Reus segueix sent arribar als 50 punts que acostumen a premiar amb la permanència en la categoria de plata. En queden 30 en joc, i l'equip d'Aritz López Garai en porta 41.

No estaran disponibles per a l'entrenador el lateral esquerrà Migue García, el migcampista Borja Fernández i els extrems Ricardo Vaz i David Querol. Malgrat això, tot apunta que López Garai repetirà l'alineació. En aquest onze estarà Raphael Guzzo, que va ser el motor de l'equip contra els d'Almeria. Va debutar com a titular a la mitja punta i es va associar a la perfecció amb Carbia i Yoda, extrems esquerrà i destre, respectivament, i amb un Lekic que vol seguir veient porteria per millorar els seus registres anotadors i, sobretot, els d'un Reus que tan sols ha anotat 24 dianes en el que va de campanya.

El Valladolid no pot fallar davant el Reus, un equip que s'ha mostrat molt eficaç en defensa i al qual els de Luis César intentaran posar a prova a la recerca de tres punts que els permetin seguir escalant posicions.