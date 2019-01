Ribéry és de carn

El 2007 el Bayern va suspendre per un partit i va multar amb 25.000 euros el seu porter i capità Oliver Kahn perquè va marxar massa aviat del sopar de Nadal organitzat pel club. El 2009 el també capità Philipp Lahm va haver de pagar 50.000 euros de sanció perquè en una entrevista al Süddeutsche Zeitung va criticar (de manera ben assenyada) la política de fitxatges de l’entitat. És previsible que la multa que ha rebut ara Franck Ribéry sigui encara més elevada.

Prou sort ha tingut el crac francès, que, en els gairebé 12 anys que fa que viu a Munic, el Bayern li ha consentit moltes de les seves faltes de control fora i dins del camp. Aquest cop, però, a sis mesos d’acabar contracte, ningú no li ha passat per alt la seva darrera sortida de to.

Ribéry va penjar cofoi un vídeo a Instagram de com el carnisser kurdoturc Nusret Gökçe li tallava un bistec cobert d’or batut en un restaurant de Dubai. Segons van fer córrer alguns periodistes, el plat de carn en qüestió val 1.200 euros, però el Bayern va matisar que al seu jugador l’havien convidat. Nusret Gökçe s’ha fet una marca pròpia amb un estil molt peculiar i també ha tingut a taula, entre molts altres famosos, Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Pogba, Lewandowski, Maradona, Beckham i Infantino. Tots apareixen en fotos i vídeos que aquest carnisser utilitza com a promoció. Tothom és lliure de pagar i menjar el que li sembli. També de mostrar o no indignació moral pel luxe de què presumeixen aquests milionaris del futbol. En el cas de Ribéry, l’agreujant és que, irat per les crítiques que li van arribar, sobretot de França -on s’ha convertit en una mena de Quasimodo del futbol pel seu rol en el motí de la selecció bleu al Mundial del 2010 i pel seu afer amb una prostituta menor d’edat-, el jugador va deixar anar uns insults grollers que aquí no es poden citar.

Ni la relliscada ni la multa li fan perdre la son. En canvi, fa obrir bé els ulls al públic en general. Amb els jugadors cada cop més inaccessibles per a aficionats i periodistes, l’ús que fan de les xarxes socials permet guaitar una mica per dins com són les societats exclusives en què s’aïllen. Fa pocs dies el golejador de l’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ensenyava el seu Lamborghini daurat a Instagram. Cristiano Ronaldo, a qui no guanya ningú a l’hora de presumir, es va plantar fa uns mesos en una roda de premsa amb un rellotge de diamants de dos milions d’euros.

On és el límit? De què ens estranyem? Al final, (gairebé) tothom, en la seva escala, mostra l’afany d’obtenir likes i atenció a les xarxes socials. I no acostumem a pensar mai en les conseqüències. I les nostres accions també en tenen, tot i no dir-nos Ribéry.