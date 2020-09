Roglic envia un avís als seus rivals en el primer final en alt al Tour

L’eslovè Primoz Roglic (Jumbo-Visma) arribava al Tour de França amb el posat de qui creu en si mateix. La seva temporada era prou bona, malgrat una caiguda que va acabar convertida només en ensurt. Forjat en mil batalles, als 30 anys l’eslovè sap que el Tour de les mascaretes i la distància social podria ser l’escenari ideal per convertir-se en el primer eslovè que acaba dalt del podi als Camps Elisis. I, de moment, a la quarta etapa, la primera que acabava dalt d’un cim, va encarregar-se d’enviar un missatge als seus rivals. No ho va fer amb un atac valent, esbojarrat, dels que fa aixecar els espectadors. Ho va fer d’una manera freda, en una etapa un xic decepcionant, ja que el seu equip, el Jumbo-Visma, va anar desgastant els rivals amb un ritme constant bastant alt, fins que en l’últim quilòmetre Roglic va esprintar per guanyar la seva tercera etapa al Tour. I, el que és més important, per posar a prova, en aquells últims metres, els seus grans rivals. Cap d’ells va perdre gaire temps, però tots van patir per seguir-lo, fins i tot el vigent campió, el colombià Egan Bernal. Més que un cop d’autoritat, va ser una advertència de l’eslovè.

La quarta etapa, entre Sisteron i el cim d’Orcières-Merlette, de 160 km, prometia espectacle, i en canvi va tenir més estratègia que no pas èpica. Al final, Roglic en va sortir guanyador, tot i que també semblava l’home més feliç del món el francès Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), que va mantenir el mallot groc de primer classificat. “Puc competir contra els millors, estic fort de cames”, deia el francès.

El Jumbo-Visma pren el control

Al cim on el 1971 Luis Ocaña va escriure una de les pàgines més glorioses del Tour -quan li va treure nou minuts al belga Eddy Merckx-, Roglic va demostrar que està llest per afegir el Tour a un palmarès al qual el 2019 va incorporar la Vuelta a Espanya. I el Jumbo-Visma, de pas, va desafiar el domini de l’equip Ineos, que segons el basc Mikel Landa (Bahrain) amaga les cartes. Després de veure com un dels seus ciclistes guanyava 9 de les últimes 10 edicions del Tour, ahir va fer ben poca cosa i es va limitar a protegir Bernal. En canvi, el nord-americà Sepp Kuss i el belga Wout Van Aert van imposar un ritme alt que li va anar a la perfecció al seu líder d’equip, Roglic.

La cinquena etapa, entre Gap i Privas, amb un recorregut de 183 km, hauria de ser ideal per als esprintadors a l’espera de la tornada de la muntanya, quan Roglic haurà de demostrar si realment és el rei del Tour enguany.