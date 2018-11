Rolands Smits, una cocció a l’ombra

Mitja hora abans que comenci la sessió de vídeo per analitzar l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà, Rolands Smits trepitja el parquet del Palau Blaugrana acompanyat per Ricard Casas. El jove jugador letó, que dimecres va substituir alguns minuts un desafortunat Chris Singleton, continua combinant la feina amb el primer equip amb aquestes sessions per treballar la tècnica individual. “Espero donar el màxim en cada partit per ajudar l’equip a guanyar. Sempre vaig al 100% i no em guardo res, soc un jugador intens. Respecte de la posició al camp, penso que cada cop hi ha menys diferència entre ser un 3 o un 4, tan sols que has de defensar gent més gran. Em sento còmode en qualsevol posició, tot i que la temporada passada vaig jugar d’aler pivot”, diu.

“Crec que encara no he arribat a cap dels meus límits. El que més he de millorar és el moviment de peus, la rapidesa i també la regularitat en el tir de tres punts. Sempre es pot millorar, independentment de l’edat”, reconeix Smits, que les últimes temporades va jugar al Montakit Fuenlabrada. “Haver fitxat per un dels millors equips és molt especial, un pas endavant en la meva trajectòria esportiva”, afegeix el letó de 23 anys, que quan era petit anava a veure molts partits de bàsquet.

Pesic recupera Hanga

Uns problemes d’espatlla van deixar Ádám Hanga sense jugar a Atenes, però el jugador reapareixerà avui (21 hores, Movistar Deportes). “Vam decidir no arriscar-nos perquè tenim dos partits més aquesta setmana”, avança Svetislav Pesic. L’entrenador del Barça Lassa ha analitzat els motius de la derrota de dimecres: “L’equip va lluitar fins al final a Atenes. Vam intentar canviar el ritme de joc i això demostra que l’equip és competitiu i vol guanyar, però dimecres vam tenir problemes en atac. Vam jugar amb por. Tan sols vam poder anotar 25 punts durant els dos primers quarts. A la segona meitat vam millorar, però en els moments decisius no vam tenir continuïtat en defensa. El Panathinaikòs té quatre jugadors molt atlètics i no vam poder controlar el rebot”.

El rival del Barça Lassa tindrà les baixes de Nemanja Nedovic i Amedeo Della Valle per jugar al Palau, però Pesic avisa de la qualitat d’un equip que suma sis victòries en vuit partits. “L’Olimpia de Milà juga de manera concreta i concisa en atac. La seva transició és excel·lent i opta pels atacs curts. És un joc agressiu”, opina. Pesic s’ha imaginat un partit diferent del que es va viure dimecres a Atenes: “El joc del Panathinaikòs és més tàctic i organitzat, mentre que l’Olimpia de Milà busca un joc agressiu, opta per molts llançaments de tres punts i és fort en el rebot ofensiu”.

La trajectòria del Barça Lassa a l’Eurolliga convida a l’optimisme, però Pesic no vol llançar les campanes al vol. “Encara no és el moment d’analitzar la classificació. Hem jugat molts partits fora de casa, però penso que l’equip està motivat i concentrat. A més, en té ganes. Això ens ha permès tenir un balanç positiu. Els partits que ara ens arriben són molt difícils”, adverteix.

“Ningú pensa en el Madrid”

El que Pesic té clar és que encara no és el moment de pensar en el clàssic de diumenge. “Els jugadors van dormir bé durant el viatge de tornada d’Atenes. Ningú pensa en el Madrid. Els jugadors estan concentrats en el partit contra el Milà”, explica.

El club blaugrana aprofitarà el partit contra el Madrid per homenatjar Joan Carles Navarro: mourà la posició de les samarretes d’Epi i de Roberto Dueñas per col·locar la del dorsal 11 entre la del pivot madrileny i la de Nacho Solozábal.