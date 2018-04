Valverde: "Ells han d'arriscar. Nosaltres, estar concentrats"

Ernesto Valverde ha parlat en roda de premsa a l'estadi Olímpic abans del duel de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Roma. "Espero una Roma molt intensa, buscant el primer gol que els enganxi a l'eliminatòria. Ells han d'arriscar. Nosaltres, estar concentrats. No podem pensar que tenim ja guanyada una eliminatòria, però és cert que és un bon resultat. Però vaja, cal jugar com si el resultat d'anada fos un 0-0".

El tècnic ha deixat clar que "al futbol sempre passen coses extraordinàries. I per tant, no volem que passi un resultat que sigui sorprenent en clau italiana. Tenim arguments per fer gols, però no podem sortir pensant que ells ja no tenen opcions. A l'anada ja van demostrar que tenen bons jugadors".

Sobre l'estat de Sergio Busquets, Valverde ha dit que "el tenim amb molèsties, però és un partit important, per tant caldrà valorar que pugui jugar. Tant ell com els altres jugadors de la convocatòria".

Preguntat sobre si li molesten les preguntes pel triplet, Valverde ha dit que "no em molesta, només penso en anar superant partits i eliminatòries". Sobre Messi, Valverde ha argumentat que "cada tècnic i cada equip intenta desconnectar als millors jugadors rivals. Tenir Messi condiciona el seu sistema, segur, però en Leo sempre aconsegueix ser clau i entrar en joc".

Valverde no ha volgut parlar sobre la possibilitat que el Madrid no faci el passadís al Barça. "No som campions, no cal preocupar-se de res" ha sentenciat.