El Sabadell no abandona la mala dinàmica a Las Gaunas (1-0)

Tercera derrota consecutiva del Sabadell a Segona, que va caure per la mínima contra el Logronyès en un partit igualat i no resolt fins al minut 84. Tot i tenir més ocasions i presència ofensiva, els arlequinats van pagar el desencert i el cansament als instants finals. Per la seva banda, el conjunt de la Rioja, que també estrena categoria, encadena la quarta victòria.

Amb Ignasi Salafranca donant instruccions des de l’àrea tècnica en comptes del sancionat Antonio Hidalgo, el Sabadell va anar de menys a més malgrat el resultat final. Va començar el partit fred, amb dificultats per adaptar-se a l’estat de la gespa de Las Gaunas i amb problemes per imposar-se al mig del camp. La pressió del Logronyès va dur els arlequinats a abusar de la pilotada llarga cap a Edgar Hernández, un recurs poc concloent en comparació amb el suc que va treure l’equip local, al primer tram del matx, de les incursions de Paulino per la banda dreta. L’ex de l’Alabès va percudir a l’esquena d’Ozkoidi i va exigir a Mackay amb un xut centrat des de fora de l’àrea. La seva lesió al minut 37 va suposar un descans per als vallesans, que es van despertar gràcies al seu millor home: Stòitxkov.

El davanter andalús -amb cognom de llegenda búlgara- va fer honor a la seva condició de referent ofensiu del Sabadell (tres gols a la Lliga) i va descobrir els primers espais a la defensa del Logronyès. Primer, amb una jugada carregada de mèrit a la banda esquerra en què es va desfer de dos rivals amb un moviment de maluc abans de fer una centrada que no va trobar rematador de miracle. I, després, amb una acció a la frontal que no va anar a porteria per poc, perquè la pilota va tocar en Gorka abans de perdre’s per la línia de fons.

Edgar, al travesser

La mitja part no va tallar les ales al Sabadell, que va aparèixer a la segona meitat amb les idees més clares que el Logronyès. De nou Stòitxkov, en associació amb Undabarrena, va posar en alerta els de Sergio Rodríguez, però un control deficient va evitar que trepitgés l’àrea de Santamaría per intentar inaugurar el marcador. L’ex de l’Alcorcón va inquietar molt però no va generar ocasions clares. En canvi Edgar, poc actiu fins al tram final, va aparèixer de cop per protagonitzar la primera oportunitat en majúscules del partit. A pilota aturada, el 10 vallesà va activar la seva cama esquerra i va estavellar un xut a la creueta de la porteria rival. Era el minut 71. A Segona, les ocasions van cares. I si es perdonen, te’n pots penedir.

És precisament el que li va passar al Sabadell. Amb el partit en fase decisiva i les forces en reserva, els catalans van lamentar que un matx cridat a resoldre’s per la mínima no caigués de la seva banda per uns centímetres. La resposta del Logronyès, que no havia fet res des de la lesió de Paulino, va ser letal. Al 84 una brillant escapada d’Iñaki Sáenz per l’esquerra va servir perquè Leo Ruiz, que quasi no havia entrat en joc, enviés un xut a l’escaire de Mackay, impossible per a l’heroi de l’ascens. Hidalgo va buscar l’empat amb un triple canvi. Però el temps s’acabava per al segon equip menys golejador de Segona, el Sabadell, que haurà de continuar treballant per traduir les bones sensacions en marcadors que li permetin més alegries de diumenge en diumenge.