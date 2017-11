La Santboiana guanya al fangar d'Hernani, i el Barça supera l'Ordizia

El rugbi és aquell esport on els impossibles es fan possibles. I sinó, n'hi ha prou amb mirar l'estat del camp de l'Hernani, on aquest diumenge la Santboiana ha aconseguit una victòria de molt de prestigi per un escarransit 0-5. El marcador sembla pobre, però és que el terreny de joc era un autèntic fangar. Un triomf que catapulta els del Baix Llobregat cap a la zona mitjana de la Lliga Heineken, i que va acompanyat d'un triomf del Barça, a casa, contra l'Ordizia (34-19), no tan còmode com podria indicar el marcador.

Fang i més fang

El partit de la Santboiana s'ha decidit per un únic assaig visitant. I prou. Una marca que ha aconseguit Nil Baró a la segona meitat, en un enfrontament en què tots dos equips han acabat amb 14 jugadors per les vermelles al local Einar Arratibel i al visitant Paolo Ragazzi.

Amb pluja, faig i les accions habituals dels jugadors anant pel terra, ha arribat un moment que era pràcticament impossible distingir si un jugador era de l'equip local o de l'equip visitant. La complexitat del partit s'explica, també, pel fet que un equip que no ha sumat ni un sol punt al marcador, ha aconseguit un punt a la classificació per bonificació defensiva.

De cinc en cinc

El Barça, al seu torn, ha demostrat un diumenge més que està en forma i ja suma cinc victòries a la màxima categoria, fet que el situa a la sisena posició provisional. A la Teixonera, els blaugranes han resolt bé el partit contra l'Ordizia, un rival que també lluita per entrar al 'play-off'.

No ha estat, però, una empresa fàcil, ja que no ha estat fins a la segona meitat que el Barça ha pogut distanciar-se. Del 15-19 dels primers minuts de la represa s'ha passat al 34-19 definitiu gràcies a tres marques gairebé consecutives de Bruno Granell, Martín I.García i Rochedi Mirabet. Joan Losada i Louis Barbait han estat els autors dels altres dos assaig, del primer temps, mentre Hugo Pezet-Poux ha anotat un cop de càstig i tres transformacions.