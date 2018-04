La Santboiana sentencia el 'play-off' (60-24)

La UE Santboiana s'ha garantit un lloc al 'play-off' per al títol de la Divisió d'Honor (60-24) i s'ha beneficiat de la derrota del Barça, que no ha tingut opció a Ordizia (29-3).

L'equip del Baix Llobregat ha fet bons els pronòstics contra un rival que està condemnat a jugar la permanència. La Santboiana, sòbria i efectiva, ha posat per davant els punts al joc defensiu i ha deixat encarrilat el partit de seguida, arribant al descans amb un avantatge de 22-12.

La Santboiana ha acceptat jugar a l'intercanvi de cops perquè sabia que tenia les de guanyar i a la segona part ha engreixat el marcador sense problemes. S'ha garantit la bonificació ofensiva i ha acabat els últims 40 minuts amb sis marques, nou en total al llarg del partit. L'Hernani, al seu torn, s'ha hagut de conformar amb la bonificació per haver anotat quatre assaigs.

Derrota del Barça a Ordizia

Bastant pitjor li han anat les coses al Barça, que es jugava les últimes opcions d'entrar al 'play-off' al camp de l'Ordizia. El conjunt blaugrana s'ha vist superat per un rival que també té garantida una plaça a la lluita per al títol i que ara rivalitza amb la Santboiana per la cinquena posició de la fase regular (el sisè juga contra el tercer, i el cinquè contra el quart).

L'ambició del conjunt basc s'ha fet evident a la segona meitat, en què ha lluitat fins l'últim minut per aconseguir la bonificació ofensiva. Al final ha obtingut el punt extra anotant el quart assaig al darrer minut del partit.

D'aquesta manera, Ordizia és cinquena a la classificació seguida de la Santboiana, amb cinc punts menys a falta de dues jornades.