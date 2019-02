Alfa Semedo marxa a Portugal per solucionar problemes burocràtics

El migcampista de l'Espanyol Alfa Semedo ha sigut la principal absència de l'entrenament d'aquest dimecres a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià perquè és a Portugal per solucionar qüestions burocràtiques, segons ha informat l'entitat blanc-i-blava.

De tota manera, el club català confia que aquest mateix dijous el jugador es torni a incorporar a la disciplina blanc-i-blava. Alfa Semedo no va poder entrar en la convocatòria per a l'anterior partit de Lliga, contra el Vila-real, perquè no havia arribat tota la documentació necessària per participar-hi.

D'altra banda, els futbolistes lesionats, Hernán Pérez, Oscar Duarte i Naldo, s'han exercitat de manera diferenciada a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva. El central Mario Hermoso està sancionat per acumulació de targetes grogues i el cos tècnic ha aprofitat aquesta situació per regular la seva càrrega de feina.

El lateral Roberto Rosales ha parlat en roda de premsa després de l'entrenament, i ha afirmat: "Hem fet coses molt bé, però els resultats no ha arribat i hem de sumar. El vestidor és conscient d'això i treballarà de valent per aconseguir-ho". Preguntat per si l'equip podria baixar a Segona, Rosales ha dit que "a aquestes altures" encara són "a temps de rectificar".