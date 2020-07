Setién: "No percebo que aquesta sigui la meva última temporada"

L'entrenador del Barça, Quique Setién, ha comparegut aquest dissabte al migdia en la prèvia del desplaçament a Vila-real que el seu equip afronta a la jornada 34 de la Lliga. El tècnic càntabre assegura que no pateix pel seu futur, llança pilotes fora amb la renovació de Messi i encara confia en redreçar la trajectòria del conjunt blaugrana.

El Vila-real, un gran rival. "És dels millors equips després de l'aturada. La realitat és que està fent molt bé les coses. Tenen molt de talent i jugadors en un gran moment. També defensen molt bé i ens posaran en moltes dificultats a casa seva. Nosaltres vam fer un gran partit davant l'Atlètic de Madrid i, tot i l'empat final, espero que mantinguem el nivell".

El futur de Messi. "No especularé amb això. A ell no li he sentit res. Són notícies que ni tan sols ell ha comentat".

Decisions errònies. "Algunes coses sí que les hauríem canviat, esclar. Hi ha coses que, veient els resultats, les podríem haver fet d'una altra manera. No hem encertat en tot, però també és cert que mai sabrem si una altra decisió hauria anat millor que la que vam prendre. És un debat que tinc superat des de fa temps".

Messi està bé. "El veig bé més enllà de les especulacions sobre el seu futur, que són temes més per a vosaltres, els periodistes. Parlo amb ell el que he de parlar i s'entrena bé".

Les jerarquies del vestidor. "Entenc que en cada club hi ha jerarquies. Són coses que es guanyen a còpia de guanyar molt en molt de temps. No soc un entrenador que hagi d'imposar coses, sinó que intento convèncer els meus jugadors".

El rendiment fora de casa. "L'equip s'ha deixat alguns punts fora de casa, però hi ha hagut molts partits en què hem estat bé i hem perdut punts quan no els hauríem d'haver perdut. A Vigo, per un encert d'Aspas, vam perdre dos punts quan els hauríem d'haver guanyat. Ara estem en desavantatge, però tenim vida encara i seguirem lluitant".

La suplència de Griezmann. "He intercanviat algunes paraules amb ell i està bé. És un professional i pot entendre aquesta situació. Li ha passat altres vegades. És un noi extraordinari i molt positiu. Estic segur que podrem comptar amb ell al cent per cent quan hagi de tornar al camp".

No pateix pel seu futur. "No gasto ni un minut en pensar què pot passar amb mi. M'intento centrar en partits com el de demà a Vila-real. Hem d'encertar més en les coses per guanyar. Però en relació a la meva situació, no gasto ni un segon".

Les lesions d'Umtiti. "No he llegit el que ha dit a Instagram. Umtiti sent unes molèsties al genoll i no està en condicions de participar. Haurem d'esperar quina evolució té".

Dubtes amb la seva continuïtat. "Ja ho he viscut altres vegades i no ho puc controlar. Aquest és el circ en què estem. L'accepto, per això soc entrenador. No em desgasto amb el soroll, he d'estar centrat en l'equip".

La gestió dels minuts de Suárez. "És un jugador que ha d'estar al camp. Li ha donat molts gols al club i pensem que ho pot seguir fent. Tenim molta confiança en ell. És cert que pot tenir descans puntual, però s'ha de decidir quan. He parlat de jerarquies, però no de ser indiscutible. Ara bé, és evident que tots no poden jugar. Jo decideixo segons el meu criteri, en funció de què aporta cada jugador. Tinc en compte les jerarquies, però en un club com el Barça, on hi ha grandíssims jugadors, sempre s'ha d'escollir. Jo em responsabilitzo de la decisió".

¿És la seva última temporada? "No revelaré les converses que vam tenir aquell dia [amb Bartomeu, Grau i Abidal], però no vaig percebre que aquesta seria la meva última temporada".

Riqui Puig. "Tots hem vist el seu nivell. Ha fet un pas endavant i s'ha guanyat la continuïtat. Sempre li dic que no es quedi amb el que fa, sinó també amb el que pot millorar. Ha aprofitat les oportunitats".