Shaun White aconsegueix el tercer or olímpic a la prova 'halfpipe' dels Jocs de Pyeongchang

El Tomàquet Volador ho ha tornat a fer. El 'rider' nord-americà Shaun White ha fet història de nou als Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang, on s'ha proclamat campió olímpic per tercera vegada. Amb aquest triomf, White s'ha refet després de la decepció que va viure als últims Jocs, celebrats a Sotxi, on només va poder ser quart. Amb la seva tercera victòria olímpica, White torna a demostrar que és un dels més grans de tots els temps en la disciplina 'halfpipe' de 'snowboard'.

L'origen del seu sobrenom va lligat a la precocitat del campió nord-americà en el món de l'esport. L'any 2006, als Jocs Olímpics d'Hivern celebrats a Torí, White va penjar-se el primer or olímpic amb només 19 anys. En aquella època, el 'rider' destacava per portar una llarga cabellera pèl-roja i per tenir restes de marques causades per l'acne a la cara. Ara, amb 31 anys, Shaun White ha recuperat el tron olímpic perdut a Sotxi, que ja havia conquerit a Torí 2006 i Vancouver 2010.

Però la vida de White no sempre ha estat fàcil. Només néixer, els metges li van diagnosticar tetralogia de Fallot, un tipus de cardiopatia congènita que evita un correcte funcionament del cor en provocar que es barregin la sang arterial i la sang venosa. Per solucionar aquesta malformació, White va ser sotmès a dues operacions a cor obert, que va superar.

Més de tres dècades després, Shaun White ha demostrat a Pyeongchang que continua sent el rei absolut en la disciplina 'halfpipe' de 'snowboard' aconseguint el seu tercer or olímpic.