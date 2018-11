No només un altre or: un lloc a la història

Simone Biles es va convertir en la primera gimnasta de la història que aconsegueix quatre medalles d’or mundials en un concurs general després d'imposar-se a Doha (Qatar) amb una puntuació de 57.491. Ni una caiguda en el salt, el primer aparell del dia, ni una errada a la barra d’equilibris van trencar el domini de la nord-americana, que es va sobreposar al càlcul renal que va patir hores abans de l’inici de la competició. El domini de Biles, que va tenir la millor nota en cinc de les sis finals per aparells, va ser aclaparador. La jove d’Ohio només va ser superada en la prova de barres asimètriques per la belga Nina Derwael.

“No només somies amb un lloc al podi; somnies amb un lloc a la història”. El missatge amb el qual la marca comercial que patrocina Biles va celebrar el seu èxit resumeix la magnitud de la gesta d’una gimnasta que fa uns mesos va denunciar haver sigut una de les víctimes d’abús sexual del doctor Lawrence G. Nassar.

Biles, que va acabar el Mundial de Doha amb 1.693 punts de marge sobre la japonesa Mai Murakami, va combinar un programa impossible per a qualsevol altra gimnasta del món amb una seguretat i un carisma que amenacen a convertir-la en una de les grans esportistes de tots els temps, com va demostrar als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La nord-americana Morgan Hurd, campiona del món l'any passat en absència de Simone Biles, que es va agafar un any sabàtic per recuperar forces, va pujar al tercer lloc del podi amb una puntuació de 55.732, deixant fora de les medalles la belga Nina Derwael (55.699) i la russa Angelina Melnikova (55.698).

La noia de Texas que vol fer història i revolucionar la gimnàstica per sempre no va necessitar la seva millor versió, la que l’acosta a la perfecció, per superar la resta de rivals. Biles va cometre errades en el salt, la barra d’equilibris i el terra, però el seu avantatge gràcies a la dificultat en els seus exercicis la va conduir al títol amb solvència. La nord-americana allarga d’aquesta manera la seva ratxa victoriosa, que va començar en els campionats nacionals del 2013 i inclou quatre medalles d’or en els Jocs Olímpics de Rio 2016.

Ana Pérez acaba en 23a posició

La sevillana Ana Pérez, de 20 anys, única espanyola classificada per al concurs general, va acabar en el lloc 23è amb una nota acumulada de 51.332.