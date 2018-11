Spalletti: "M'agradaria que l'Inter adquirís la mentalitat del Barça"

Luciano Spalletti ha tornat a elogiar el joc del Barça, rival al qual s'enfrontarà aquest dimarts a Milà. El tècnic de l'Inter ha deixat clar que "quan es parla del Barça, es parla del nivell més alt de dificultat que hi pot haver en el joc; és el rival més difícil del món del futbol". L'entrenador italià ha situat el conjunt blaugrana com un model a seguir per al seu equip. "Tenen tanta habilitat que no necessiten preparar-se la forma com funcionen. És una cosa que fa temps que intentem fer. Crec que hem de seguir els passos del Barça; m'agradaria que el meu equip adquirís una mentalitat similar a la del Barça. Això vol dir treballar una mica més ràpid per assegurar i aconseguir els objectius".

El tècnic italià ha explicat que l'Inter fa temps que intenta desenvolupar un model de joc, un aspecte que no es treballa d'un dia per l'altre: "Hi ha d'haver una idea, però has d'anar a dins del vestidor i desenvolupar-la, que funcioni als entrenaments; a la ment hi ha d'haver aquesta manera de treballar. Vam començar aquest camí fa 18 mesos i ara estem anant en la direcció correcta. Ha de ser un hàbit, no és com encendre una bombeta que s'obre i es tanca amb un interruptor".

Spalletti ha descrit Messi com "la cirereta del pastís del Barça". "Qualsevol nen somia en convertir-se en un jugador com ell, per això és el millor del món. Tots els jugadors intenten jugar ràpid, ell ho fa amb pocs tocs; la manera com mou la pilota i com veu el joc", ha apuntat el tècnic de l'Inter, que ha fet autocrítica respecte el partit de la primera volta: "A Barcelona, quan vam recuperar la pilota la vam perdre molt ràpid. És una cosa que haurem de millorar aquest dimarts".

L'entrenador de l'Inter també ha parlat de Rafinha, a qui va entrenar el curs passat: "Va ser un dels jugadors que ens ha donat la possibilitat de jugar aquest partit. Hi va haver terminis i preu que van impedir realitzar la compra en aquell moment. És un jugador i una persona espectacular. El trobo voluntariós i l'entrenaria de nou, encara que ara juga al Barça".

Spalletti no ha confirmat si Nainggolan podrà jugar: "Serà avaluat en l'entrenament d'aquest dilluns. Sap com jugar com a migcampista defensiu, és allà on va començar. Força i entusiasme són les seves millors qualitats".

Els jugadors deixen clar qui és el favorit

Abans del tècnic italià han parlat dos jugadors de l'Inter. Un d'ells, Keita Baldé, ha recordat el seu passat pel planter blaugrana: "És un partit molt especial, he estat molts anys al futbol base. El Barça m'ha donat moltíssim, però ara estic a l'Inter i vull guanyar jo. Dels 7 anys que vaig estar al Barça em van ensenyar moltes coses tant pel que fa al futbol com personalment. M'enduc moltes coses bones; el que hi he après m'ho enduc sempre amb mi".

En resposta a una pregunta sobre la influència de Messi, Baldé ha deixat clar que el Barça és molt més que l'argentí: "Un jugador sol no ho pot fer tot; hem estudiat el Barça i sabem que per fer-li mal necessitem fer un gran partit globalment". I ha defensat els punts forts de l'Inter: "És un equip molt complet, amb una gran plantilla i una de les millors defenses d'Europa. En tot en general som un equip molt fort, si podem demostrar-ho podrem fer una gran actuació.

També ha parlat d'aquest partit Borja Valero, que ha assegurat que el Barça "és el favorit" per al matx. "Està jugant molt bé. Nosaltres hem arribat a la Champions després de molts anys de jugar-hi. Que Messi sigui o no al camp canvia el partit, marca la diferència. Preparem el partit amb ell i sense. La nostra manera de jugar ha de ser la mateixa amb ell o no. Si puc escollir, prefereixo que no hi sigui". Valero, a més, s'ha referit a l'estil del conjunt blaugrana, diferent del del club on es va formar: "Vinc del Madrid, que té un estil diferent comparat amb el del Barça, que potser s'assimila més al meu joc, en curt i donant-la, especialment el joc d'associació que també té la selecció espanyola".