El TAD anul·la el procés electoral de la Federació Espanyola

Les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ja donen problemes quan encara no s’han fet, ja que el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) va declarar nul el procés iniciat per la Federació, que preveia l’elecció del president el dia 17 d’agost. Luis Rubiales, l’actual president, era el favorit per guanyar-les després de l’anunci de l’exporter Iker Casillas de no concórrer en aquest procés.

El TAD, però, va estimar parcialment els recursos interposats per la Federació de Futbol de Madrid (RFFM) i els clubs Flat Earth i UD Los Barrios, després de denegar prèviament l’adopció d’una mesura cautelar sobre la convocatòria de eleccions. La resolució del tribunal afirma que la convocatòria d’eleccions, feta per la junta directiva i no pel president el dia 10 de juny “no s’ha efectuat per l’òrgan estatutàriament competent”. La conseqüència jurídica que la convocatòria s’hagi efectuat per òrgan incompetent “és la nul·litat” del procés. Segons el calendari electoral, la renovació dels 140 membres de l’assemblea general estava prevista per al 20 de juliol i l’elecció del president per al 17 d’agost o, si es decidia que l’agost no era ideal al ser un mes de vacances, el 17 de setembre. Entre el 12 i el 24 de juny es podien presentar candidatures a l’assemblea general per ser proclamades el 3 de juliol. La RFEF, que afirma no haver rebut cap avís sobre aquesta decisió, podria presentar recurs.

I tot, just quan el sabadellenc Antonio Torres, que vol presentar-se a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola, afirma que ha tancat un acord perquè el futur seleccionador espanyol sigui Diego Armando Maradona, si ell guanya les eleccions. Unes eleccions amb el calendari encara per confirmar.