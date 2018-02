El TAS aixeca la sanció a 28 atletes russos, que podran competir als Jocs d'Hivern

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) ha aixecat la sanció a 28 atletes russos que havien donat positiu als Jocs d'Hivern de Sotxi l'any 2014 i que no podien competir a la cita imminent de Pyeongchang, a Corea del Sud, on arrenquen el dia 9 de febrer els Jocs d'Hivern d'aquest 2018. El TAS ha resolt 39 casos: a 28 esportistes se'ls ha aixecat la sanció i se'ls permet participar a Pyeongchang, mentre que als altres 11 també se'ls aixeca la sanció que se'ls havia imposat de per vida, però no se'ls permet competir als Jocs que s'han de celebrar a Corea del Sud.

Els atletes sancionats que havien aconseguit medalla a Sotxi recuperen d'aquesta manera els trofeus que se'ls havien denegat quan van ser sancionats. El TAS considera que no hi ha proves "suficients" per mantenir la sanció que havia imposat la comissió de disciplina del Comitè Olímpic Internacional. En el cas dels esportistes que no podran competir a Pyeongchang es considera que sí que hi ha proves que van infringir la normativa antidopatge, però que no són concloents.



Per la seva banda, el Comitè Olímpic internacional (COI) s'ha mostrat "satisfet" i alhora "decebut" per la decisió del TAS. En un comunicat, el COI ha volgut deixar clar que l'aixecament d'aquestes sancions "no significa que aquest grup d'esportistes estiguin convidats als jocs de Pyeongchang.

Cal recordar que el Comitè Olímpic Internacional va decidir al desembre vetar la participació de Rússia en els pròxims Jocs Olímpics a causa de la "manipulació sistemàtica" del sistema antidopatge durant els Jocs d'Hivern de Sotxi del 2014. Tot i això, el COI va deixar oberta la porta als atletes russos no esquitxats per casos de dopatge, i els permetia la participació en els Jocs com a "atletes olímpics de Rússia".