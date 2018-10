Pochettino: "Preparem el partit pensant que trobarem la millor versió del Barcelona"

Mauricio Pochettino s'enfrontarà aquest dimecres amb Valverde: "És l'entrenador que em va donar l'oportunitat de començar a preparar-me per ser entrenador". Així, molt elegant, ha tancat aquest dimarts l'entrenador del Tottenham qualsevol sospita de mala relació amb Ernesto Valverde, que un dia ver ser el seu mànager a l'Espanyol i que, a la fi, li va ensenyar la porta de sortida del club. "La meva relació amb Valverde és excel·lent", ha dit en conferència de premsa, i ha recordat que s'han trobat molt recentment, durant la pretemporada, a Los Angeles.

Els 'spurs' arriben al segon partit del grup de la Champions amb cinc baixes: Jan Vertonghen, Mousa Dembélé, Christian Eriksen, Dele Alli i Serge Aurier, i la recuperació de Lloris per a la porteria. Però tant Pochettino com Harry Keane han assegurat que no ha de ser un factor decisiu per definir la sort del partit. "Som un gran equip i tenim una gran plantilla. Demà podem perdre, guanyar o empatar. Però qualsevol dels nostres jugadors pot fer-ho bé", ha dit l'argentí. Keane és de la mateixa opinió: "Tenim una gran plantilla. Estem preparats, tenim altres jugadors. Hem de jugar amb energia. Serà un partit dur però esperem que poder-ho fer i acabar guanyant".

A ningú se li escapa, però, la rellevància dels noms que dimecres no podran jugar a Wembley i que el Tottenham arriba al segon partit del grup amb la necessitat de guanyar, després d'haver perdut el primer amb l'Inter de Milà: "Després de la derrota a Milà és molt important guanyar aquest partit. No és decisiu, però és molt important", ha afirmat Pochettino, que també ha assegurat que ha dit als jugadors el mateix de sempre: "El futbol no és un drama. Els dic que surtin al camp creient que podem guanyar i a ser feliços".

Molt honest, no ha volgut fer-se passar per víctima a causa de les moltes lesions del seu equip: "No vull ser-ho ni en el futbol ni en la vida", ha dit. I ha continuat: "Fa cinc anys que soc entrenador aquí i mai no m'he escudat en les lesions. No guanyarem o perdrem perquè algun jugador no pugui jugar, o perquè trobem a faltar algun nom. Si guanyem és perquè ens ho mereixem. No vull posar cap excusa. Mai no en poso, si tinc lesionats. Si no guanyem és perquè no ens ho haurem merescut. I serà responsabilitat meva. Crec que podem guanyar. I aquesta és la mentalitat que necessitem per guanyar".

Canvi de dinàmica

Quatre victòries consecutives

Els dos equips afronten el partit amb dinàmiques molt diferents. El Barça arriba després de no haver guanyat cap dels últims tres partits. Al seu torn, el Tottenham ha guanyat els tres últims. Harry Keane admetia la importància d'un quart triomf: "És una molt bona oportunitat per a nosaltres. A més, no podem perdre el partit. No volem començar el grup amb dues derrotes. El Barça és un equip fantàstic, però. El que hem de fer és concentrar-nos en el nostre joc". Keane, a més, espera continuar amb la seva ratxa de gols, després d'haver-ne marcat tres en els últims tres partits. Wembley estarà ple, ja que no queden entrades, i l'estrella dels 'spurs' creu que serà l'equip que farà empènyer els aficionats amb el seu joc.

Sobre la mala ratxa a la Lliga amb què el Barça arriba a Londres, Pochettino s'ha mostrat molt prudent: "És difícil de saber com els pot afectar. Cada vegada que t'enfrontes a un equip que porta una dinàmica concreta, sempre és bo jugar una competició diferent per canviar-la. És molt difícil saber què passarà demà, però estem preparant el partit pensant que trobarem la millor versió del Barcelona, no pas pensant en els últiums resultats que ha tingut", ha dit.