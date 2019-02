Trampolí Britànic a la Bundesliga

El fitxatge més car que ha fet mai el Bayern continua sent el de Corentin Tolisso (41,5 milions d’euros més variables el 2017). Una xifra tres o quatre cops inferior a la que han pagat altres clubs grans d’Europa per les seves estrelles. Diu molt dels temps que corren que el totpoderós club bavarès, que fins ara no havia trencat la guardiola com els seus competidors europeus, hagi estat a punt de fitxar al mercat d’hivern per uns 40 milions d’euros un suplent de 18 anys del Chelsea: l’extrem Callum Hudson-Odoi. A l’estiu tornaran a la càrrega. Financerament, el Bayern és l’únic club alemany que teòricament pot plantar cara als opulents equips de la Premier League, protegits per grans inversors i per extraordinaris contractes de televisió. La resta d’entitats de la Bundesliga no tenen res a pelar al mercat.

Res de res?

La voracitat que en les últimes finestres de mercat han exhibit els clubs anglesos ha creat a Alemanya un efecte que fa pinta de convertir-se en tendència: seduir i, en la mesura que sigui possible, endur-se aquells joves formats en planters de la Premier League que, justament davant la gran quantitat d’incorporacions d’estrangers als seus clubs, tenen escasses opcions de jugar i progressar a casa seva. Aquesta setmana l’RB Leipzig ha obtingut la cessió del jove migcampista de l’Arsenal Emile Smith Rowe; l’Augburg, el defensa del West Ham Reece Oxford; i el Schalke ha pagat 7,9 milions de lliures al Manchester City pel veloç extrem Rabbi Matondo. Un moviment que vol que li surti igual de bé com el que va fer l’agost del 2017 el seu arxirival Borussia Dortmund fitxant del mateix City Jadon Sancho, que avui, amb 18 anys, ja és peça clau de l’actual equip líder de la Bundesliga i internacional absolut amb Anglaterra.

El cas de Sancho ha obert els ulls de molts altres joves futbolistes britànics que lamenten que, en una Premier League tan igualada, hi ha ben pocs entrenadors que els donen minuts de joc; i, si en tenen, són a la Carabao Cup, el torneig menor del futbol anglès. Un amic d’infantesa de Sancho, Reiss Nelson, va arribar, per cert, al Hoffenheim l’estiu passat cedit per l’Arsenal i ha marcat mitja dotzena de gols, a més de debutar a la Champions League.

Alemanya està donant senyals de saber maximitzar el jove talent britànic molt més bé que no pas la mateixa Premier League. La Bundesliga es presenta com un trampolí en la trajectòria d’aquests jugadors. El futbol alemany és una escola per a tots ells, amb entrenadors ben joves i acostumats a treballar amb les categories inferiors. En tot cas, la relació mercantil entre la Bundesliga i la Premier mai no havia sigut tan intensa com fins ara.