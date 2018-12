La UEFA podria expulsar el Manchester City de la Champions

El Manchester City podria ser expulsat de la pròxima edició de la Lliga de Campions si la UEFA confirma que ha trencat les normes econòmiques del futbol europeu. Després de la informació publicada per 'Der Spiegel' basant-se en filtracions de "football leaks", el City ha vist com s'ha obert una investigació que podria acabar amb una sanció.

En una reunió del comitè executiu de la UEFA a Dublín, el president, Aleksander Ceferin, va admetre que s'¡investiga el cas i es podria tenir una sentència aviat. Segons 'The Guardian', la UEFA creu que les sancions esportives són l'única resposta apropiada. El club va ser multat amb 49 milions de lliures esterlines el 2014, però després de reduir les despeses van poder evitar més multes.

La informació investigada, però, parla de possibles trampes del club com fingir acords de patrocini per poder continuar gastant per sobre de les normes permeses. Així, l'acord de patrocini amb Etihad Airlines, per valor de 68 milions, hauria sigut un ingrés dels propietaris del club. A més, es va crear un projecte, anomenat Project Longbow, per rebre diners per drets d'imatge que, segons la publicació alemanya, també és una manera de fingir ingressos. El club nega aquesta versió. "No farem cap comentari sobre materials fora del context presumptament piratejats o robats del personal de City Football Group i el Manchester City. L'intent de fer mal a la reputació del club és evident", deia un comunicat de l'entitat.