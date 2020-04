"La situació del sector esportiu és dramàtica"

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha presentat aquest dimecres la seva proposta de Pla Marshall per a la recuperació de les entitats esportives. "La situació és dramàtica. La majoria d'associacions s'han vist obligades a fer ERTOs. Plou sobre mullat perquè ja se'ns havia retallat molt. El coronavirus ens ha caigut a sobre com una llosa, però hem de ser proactius. Hem encarregat un estudi d'impacte econòmic, hem posat una plataforma gratuïta per fer esport a casa a disposició de tot el sector, hem obert totes les nostres formacions, hem creat un xat mèdic i hem posat a disposició de les autoritats els nostres actius", ha explicat Gerard Esteva, president de la UFEC.

"Avui presentem el Pla Marshall, que està consensuat tant amb les federacions catalanes com amb les altres federacions de l'Estat. Les mesures estan dividides en quatre grans blocs: digitalització, fiscalitat, ocupació i finançament", ha avançat Esteva. "És imprescindible que mirem el que està fent Europa per poder fer front a aquesta situació tan dramàtica que estem vivint. El sector de l'esport està greument amenaçat", ha recordat el president, que ha dit que la Generalitat veu amb bons ulls la majoria de les seves iniciatives.

"Risc de desaparició"

"Si no som capaços d'ajudar els 9.000 clubs catalans, estaran en risc de desaparició. Alguns hauran de deixar de funcionar com estan fent-ho actualment. Les administracions han d'ajudar el sector perquè cada dia que passa és un dia més de pèrdues. La incertesa que tenim és un factor de risc i la situació és dramàtica", ha reconegut Enric Bertran, president de la Federació Catalana de Natació i vicepresident de la UFEC.

"La situació actual de les federacions és difícil perquè, a més de la situació del coronavirus, ja arrossegàvem uns endarreriments anteriors. La incertesa no ens deixa prendre decisions perquè la situació canvia dia a dia", ha afegit Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol i secretària de la UFEC.