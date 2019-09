Valentia per no trencar la màgia de l'estadi Johan Cruyff

L’estadi Johan Cruyff, la nova casa del femení del Barça, s’ha acostumat a les golejades. Nou gols van caure-li al Tacón en l’estrena de la Primera Iberdrola i sis en va encaixar l’Atlètic de Madrid fa tot just quatre dies. Aquesta festa de gols i futbol atractiu està enganxant l’afició i també és la manera com la plantilla blaugrana s’imagina que arrodonirà la classificació per als vuitens de final de la Champions: amb una proposta valenta i ofensiva contra el Juventus (18.30 h, Barça TV).

El 0-2 aconseguit a l’anada a la ciutat piemontesa d’Alessandria els dona confiança, però és un marcador prou just per no refiar-se’n. Qualsevol ensurt en els primers minuts, com va passar contra les matalasseres amb el gol d’Amanda Sampedro al minut 3, podria complicar l’eliminatòria i afegir por. “Hem de sortir bé ja d’entrada”, demanava Marta Torrejón, que també insistia en la necessitat “d’estar sòlides en defensa i aprofitar els espais que pugui deixar” el campió italià.

La majoria de jugadores, de fet, van reconèixer dilluns que s’esperaven un partit “amb més espais” que a l’anada perquè, com admetia Mariona Caldentey, “la Juve haurà de fer un pas endavant”. Ha de remuntar dos gols, al cap i també al marcador. No és clar, amb tot, si l’equip italià prendrà més riscos que en el partit d’anada, on va optar per un plantejament reactiu, força defensiu, que no va aturar el joc de les blaugranes. L’única cosa que és clara és que el Barça no canviarà el guió. Ho deixava clar el tècnic blaugrana Lluís Cortés en la roda de premsa prèvia al partit de tornada: “Canviar la nostra manera de fer o el plantejament seria equivocar-nos. Tenim un estil definit, una manera de jugar, d’afrontar els partits, i crec que hem de seguir amb la proposta valenta”.

Un partit diferent

A l’anada, l’impacte d’aquesta idea va ser rotund més enllà del marcador. Va ser tanta la superioritat culer que, en la revisió del partit, la Juve es deu haver adonat que potser necessita canviar el seu pla habitual. Però no queda clar si ho farà, perquè està acostumat a defensar en bloc baix i sortir en cavalcada. “El que més domina i el que està fent el Juventus és semblant al que vam veure a l’anada: defensar amb les línies molt juntes, buscar transicions i fer mal a pilota aturada”, analitzava Cortés.

Des de Torí es parlava d’una altra actitud per avui. “Hem d’estar convençudes que podem aconseguir la remuntada. Al final del partit a l’anada es van obrir més espais i vaig tenir la sensació que teníem més iniciativa i que podíem ser perilloses. Hem d’alliberar-nos de les nostres pors, atrevir-nos a sortir al contraatac i creure’ns-ho”, argumentava l’entrenadora Rita Guarino, sense poder amagar la seva ànima de davantera. Una part de les opcions d’èxit del conjunt piemontès passen per la capacitat que tingui de no encaixar gols. Les xifres que acumula el Barça a Sant Joan Despí no l’animen, però la portera Laura Giuliani deixa clar que no tenen “por” i que aprofitaran el fet de jugar “sense pressió”. “A Moccagatta les vam esperar amb la línia defensiva molt baixa, però ara hem d’aixecar un resultat. Aquest equip juga millor quan ho fa amb agressivitat”.

Sigui com sigui, la intenció blaugrana és que l’afició, que fins ara ha omplert les graderies de l’estadi Johan Cruyff, torni a reconnectar amb una competició tan especial com la Champions. El desig de la plantilla és ser dilluns que ve al sorteig de vuitens de final a Nyon, un sorteig en què encara mantindrà la jerarquia que atorga el coeficient acumulat al rànquing de la UEFA. El Barça seria al bombo 1 com a cap de sèrie. I la intenció és demostrar avui per què ha fet mèrits per ser-hi.