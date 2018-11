A Vallecas la defensa també s’esquerda

Nou jornades seguides són les que acumula el Barça aquesta temporada a la Lliga sense aconseguir deixar la porteria a zero en el campionat de la regularitat. En les primeres 11 jornades l’equip d’Ernesto Valverde ha encaixat fins a 14 gols, una xifra que implica rebre’n més d’un per partit, unes dades impensables i esfereïdores per un conjunt que, amb l’arribada del tècnic basc la temporada passada, s’havia mostrat segur i fiable: en les primeres onze jornades de la Lliga 2017/2018 els blaugranes només havien encaixat quatre gols.

La nit d’ahir a Vallecas, malgrat la remuntada in extremis del Barça, va desconcertar els aficionats i aficionades culers que venien d’uns dies pletòrics després de golejar el Sevilla, guanyar l’Inter de Milà i endossar-li cinc gols al Reial Madrid al clàssic. Unes victòries reconfortants tot i el parèntesi que va suposar el duel de Copa a Lleó en què Clément Lenglet va salvar un partit gris dels suplents del Barça gràcies a un gol de cap en el temps afegit. Tret d’aquest duel de la Copa, el Barça havia superat amb credencials l’absència de Leo Messi, lesionat als 20 minuts de la golejada (4-2) contra el Sevilla del 20 d’octubre passat.

Sense l’astre argentí l’equip tenia duels de pes per davant i va respondre. Fins ahir, vestint-se amb la granota de treball, exercint una pressió excel·lent i potenciant les virtuts d’un grup en què Luis Suárez ha fet un pas endavant. L’uruguaià va ser dels pocs jugadors que van firmar una actuació destacable a Vallecas. Amb dos gols, Suárez va salvar el Barça de la que hauria sigut la segona derrota de la Lliga, després de la que l’equip va patir a Leganés, un altre rival de categoria molt inferior. Victòria gràcies als gols de Suárez i a una diana d’Ousmane Dembélé, l’única llum del francès en un partit ple d’ombres.

Sense l’argument de l’equilibri

Que el Barça acabés capgirant el marcador no ha de servir d’excusa per tapar la fragilitat defensiva d’un bloc que acumula nou jornades consecutives de Lliga encaixant gols. Quan Valverde jugava amb Messi, Dembélé, Suárez i Coutinho en l’equip titular, el tècnic basc argumentava que hi havia moments en què l’equip tenia dificultats per estar equilibrat. L’entrada d’Arthur, a partir del partit de Wembley contra el Tottenham, va donar una nova estabilitat al bloc, però l’equip ha seguit encaixat a la Lliga malgrat les bones intervencions de Ter Stegen.

Seria injust assenyalar únicament la defensa, tenint en compte que Piqué ho ha jugat absolutament tot -menys el duel de Copa contra la Cultural, el central català acumula 15 partits sencers de 16 disputats- i que Umtiti i Vermaelen estan lesionats. Clément Lenglet ha fet un pas endavant, però nou jornades seguides de Lliga encaixant és una dada que preocupa l’ staff tècnic -tot i que Ernesto Valverde afirmés el contrari públicament ahir en roda premsa a Vallecas.

Des de la victòria per 0-1 contra el Valladolid del 25 d’agost, el Barça ha encaixat contra l’Osca, la Reial Societat, el Girona, el Leganés, l’Athletic, el València, el Sevilla, el Reial Madrid i el Rayo.