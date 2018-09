Ernesto Valverde: "Era una setmana per sumar els 9 punts"

El tècnic barcelonista Ernesto Valverde no creu que l'actual sigui el seu pitjor moment des que va arribar a la banqueta ja que "hi ha hagut algun altre mal moment". Valverde però, ha admès després de punxar per tercera jornada consecutiva que "cada vegada que passen aquestes coses, hi ha molt embolic. Sembla que aquí només val atropellar en tots els partits al rival i això no ho aconsegueix ningú. És una setmana dura".

"Aquesta setmana era una setmana de nou punts, volíem sumar els 9, i només hem sumat 2. No hem aconseguit els objectius que volíem" ha indicat un Valverde que ha admès que "ens cal insistir, sobretot, l'encert amb vista al gol. Hem de continuar. El problema d'entrar en una dinàmica així és tot el soroll que es genera. Hem de fer front a aquestes qüestions", va argumentar.

Sobre l decisió de deixar a la banqueta de sortida Leo Messi, Valverde ha comentat que és una "responsabilitat absoluta" seva, després de veure els partits que l'equip porta jugats. "S'ha jugat un partit en 72 hores, en deu dies s'han disputat quatre partits i faig una lectura del que pot ocórrer. A més dimecres tenim un partit molt complicat (en Champions davant del Tottenham), però sé que (deixar a Messi a la banqueta d'inici) era una decisió arriscada", va afegir.