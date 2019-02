Valverde: "El Lió no ha perdut a la Champions i ataca molt bé. Serà dur"

Ernesto Valverde ha parlat a la sala de premsa del Groupama Stadium, on el Barça jugarà el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions, i ha advertit dels perills de l'equip francès. "Feia temps que esperava aquest partit, és un gran rival. El Lió no ha perdut a la Champions, té un gran atac... Serà un partit dur".

Valverde ha valorat molt el joc del Lió: "No em plantejo jugar pensant en el partit de tornada. Si surts a jugar pensant en la tornada pots perdre. Només penso en sortir a guanyar el partit". Valverde, que s'ha mostrat molest per una pregunta d'un periodista francès en què titllava el Barça d'equip defensiu, ha parlat sobre un diumenge rodó, amb derrotes del Madrid de bàsquet i futbol. "Ho aprofito per felicitar l'equip de bàsquet. No puc negar que si els rivals punxen, millor, però nosaltres estem centrats en la nostra feina", ha dit Valverde.

Rivals amb defensa de cinc

Preguntat per les declaracions de Généssio, tècnic del Lió, que ha afirmant que el Barça pateix més contra equips amb cinc defenses, Valverde ha dit que hi estan preparats: "A vegades es repeteix una cosa i la gent creu que és certa, però hem fet sis gols al Sevilla quan tenien defensa de cinc, i hem patit contra un Athletic amb defensa de quatre. La qualitat dels jugadors decideix més, a vegades".

Marcar fora de casa

Valverde no ha volgut parlar de Mendy, el lateral del Lió que sona com a possible reforç del Barça, i ha assegurat que al Barça sempre es juga sota pressió. Sobre el fet no poder guanyar fora de casa en eliminatòries de Champions, Valverde ha dit que "vol dir que la competició és molt dura, és un repte". "També es deia que no podíem fer gols fora de casa i es va marcar contra el Tottenham i l'Inter", ha recordat.

Umtiti torna a casa

Valverde ha negat que Umtiti hagués insistit per poder jugar a Lió, el seu anterior club. "No m'ho ha demanat, si ha estat convocat és perquè ja té l'alta mèdica. Ara cal veure si jugarà". El tècnic blaugrana ha defensat Suárez, que fa temps que no marca a la Champions fora de casa: "N'espero la millor versió, quan juga, els rivals saben que pot marcar gols".

La derrota de Roma

El tècnic blaugrana no ha pogut evitar preguntes sobre la famosa derrota de Roma de la temporada passada: "Llavors tothom deia que era el millor rival. I mira què va passar després de guanyar l'anada per 4-1. Fa molt que no parlem del partit de Roma". Valverde ha acabat dient que cal girar full: "No ens podem donar més cops, fer-nos mal, parlant sempre de Roma. Fa molt que no ho fem. Tenim moltes ganes de tornar a jugar a la Champions. Estem preparats, ansiosos i pressionats. Tenim moltes ganes de jugar aquest partit".