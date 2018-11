Valverde: "Messi podria jugar, però caldrà veure les seves sensacions"

Ernesto Valverde s'ha mostrat satisfet de recuperar Lionel Messi abans de jugar al camp de l'Inter, sense voler donar pistes sobre si l'argentí rebrà l'alta mèdica abans del partit. "Podria jugar, però caldrà veure les seves sensacions. La data límit per treure conclusions era l'entrenament previ al partit", ha explicat. Valverde, amb posat seriós, ha arribat al Giuseppe Meazza, entre la boira i el fred del nord d'Itàlia, concentrat però fent broma quan li han preguntat si vol recuperar Messi. "Tinc la sensació que seria una bona idea, poder recuperar Messi", ha dit somrient.

Valverde ha dit: "Espero un Inter semblant al del Camp Nou, però potser una mica més agressiu, pressionant més, ja que els toca jugar a casa. Aquest Inter intens que vol dominar el rival, el partit, amb pressió a dalt... l'Inter que estem veient que obté bons resultats".

El tècnic espera un partit en què per moments caldrà patir, ja que "ells tenen un porter que juga bé amb els peus i de ben segur hi haurà alguna fase de partit de domini seu", però la idea és imposar el joc blaugrana. Valverde, de fet, ha avisat: "A vegades sembla que ja tenim la classificació per als vuitens de final al sac, quan toca patir molt, als partits".

Sobre els gols encaixats, Valverde ha dit que “es treballa per marcar gols, per guanyar, i fer-ho significa un risc a nivell defensiu, com sempre ha passat al Barça". "Evidentment, la idea és tenir mecanismes per no rebre gols –ha explicat–, però aquesta temporada estem una mica pitjor en aquest sentit. Cal millorar, però l'important sobretot és guanyar els partits”. Finalment, preguntat per Icardi, l'estrella local, ha dit: "Intentarem aturar-lo amb el nostre joc. Però suposo que l'Inter farà el mateix, aturar els nostres jugadors amb el seu joc. La clau és qui serà el dominador del joc".