De Wague a Boateng

Kevin-Prince Boateng té gravades unes paraules que un dia li va dir el seu germà gran, el George: “Els berlinesos som com camaleons, ens adaptem a qualsevol entorn”. També al nou entorn de Can Barça, on arriba de manera inversemblant als 31 anys del modest Sassuolo italià. Fins no fa gaire confessava que el seu equip preferit era el Reial Madrid. Però això rai. És un futbolista professional que ha jugat en deu equips diferents en els catorze anys que porta de carrera.

Segur que Prince aportarà la seva experiència, que és molta tant dins com fora del camp. El camaleó Boateng s’ha adaptat a diferents circumstàncies de la seva vida a còpia de cometre molts errors, com reconeix ell mateix. La imatge de bad boy o nen de gueto ha acompanyat molts anys aquest fill de pare ghanès i mare alemanya nascut a Wedding, un dels barris més problemàtics de Berlín. El seu pare va marxar amb una altra dona amb qui un any i mig després va tenir el Jérôme, el reconegut defensa del Bayern. El Prince va tenir una infantesa dura que públicament va descriure així: “La meva mare sovint estava beguda, no hi havia res a la nevera i el meu germà gran era a la presó”. El George, avui cantant de rap, era de jovenet un davanter amb més talent que el Kevin-Prince i el Jérôme, però això són figues d’un altre paner.

Tot i la seva capacitat camaleònica, hi ha una qüestió que el Prince no pensa passar per alt ni ignorar, com feia quan era petit. Un dels seus pitjors dies va ser quan, sent ja jugador de les categories inferiors de la selecció alemanya, un aficionat li va cridar: “Ei, negre! Per cada gol tindràs un plàtan”. S’hi va trobar indefens.

Ara fa exactament cinc anys Boateng va reaccionar de manera diferent: va marxar del camp durant un amistós entre el Milan i el Pro Patria després de ser subjecte d’insults racistes des de la grada. Tots els seus companys també van abandonar la gespa per solidaritat. Poc temps després, l’ONU el va convidar a fer un discurs a Ginebra, un honor que està a l’abast de ben pocs esportistes.

S’ha destacat poc que el nou davanter del Barça és una de les principals veus en la lluita contra el racisme en el futbol. El club faria molt bé de posar en valor els missatges que pot donar en aquest sentit Boateng. I més tenint en compte que aquesta setmana l’entitat aparentment no ha pogut anar més enllà en el suport a Moussa Wague, que va ser expulsat amb el Barça B del camp de l’Ejea per haver-se enfrontat a un aficionat després de denunciar “reiterats insults i càntics racistes”. El Barça de moment no ha trobat imatges ni proves per fer constar el cas davant el Comitè de Competició. Però té un nou davanter que sap com s’ha sentit el jove Wague i que sap com reaccionar amb veritables valors.