Alemu Bekele i Kuftu Tahir destrossen el rècord de la Zurich Marató Barcelona

Alemu Bekele s'ha endut aquest diumenge la 41a edició de la Zurich Marató de Barcelona amb un nou rècord de la prova. L'atleta d'origen etíop i nacionalitat de Bahrain, que s'ha distanciat dels seus rivals en el tram de Via Laietana, ha completat el recorregut amb la seva millor marca personal: 2 hores, 6 minuts i 4 segons. L'anterior plusmarca de la prova, vigent des del 2010, estava en poder del kenyà Jakson Kotut (2:07:30). Abebe Negewo (2:06:49) i Anthony Maritim (2:06:54) han completat el podi. El primer català en creuar la línia de meta ha sigut Rubén Palomeque.

"He fet la meva millor marca. La cursa ha sigut molt maca i he disfrutat molt. No esperava un registre així, però ara estic molt bé", ha explicat Bekele, que tot just ha disputat la seva quarta marató.

651x366 Kuftu Tahir / LLUÍS GENÉ / AFP Kuftu Tahir / LLUÍS GENÉ / AFP

Tot i patir molt en el tram final, l'etíop Kuftu Tahir s'ha endut la prova femenina i també ha superat el millor registre de la prova. El seu temps ha sigut 2 hores, 24 minuts i 44 segons. Josephine Chepkoech (2:25:20) i Joy Kemuma (2:25:35) han completat el podi.

651x366 Sortida de la Zurich Marató de Barcelona 2019 / ALEJANDRO GARCÍA / EFE Sortida de la Zurich Marató de Barcelona 2019 / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El nou traçat, que ha recorregut carrers amples i ha buscat un itinerari amb menys revolts i menys desnivell, ha sigut tot un èxit. Més enllà d'evitar els tres quilòmetres finals del Paral·lel, el nou circuit ha presentat una millora en la seva part inicial. El fet que no s'hagi hagut de pujar fins a l'Avinguda Diagonal i es giri per Travessera de les Corts, deixant el Camp Nou a l'esquerra, ha suavitzat el principi de la marató, la qual cosa ha permès als favorits guardar forces per a la part decisiva de la carrera. "S’ha retocat el circuit buscant que sigui més ràpid, però sense treure cap dels punts emblemàtics que ens caracteritzen. Ens ha quedat una marató equilibrada, molt lineal, amb pocs revolts i grans avingudes. A més, hem reduït un 20% el desnivell positiu respecte a 2018", ha analitzat Cristian Llorens, director de la Zurich Marató Barcelona.

Les inscripcions han augmentat un 2% respecte a l’última edició i han assolit la xifra de 17.465 dorsals. El percentatge femení ha pujat fins al 20%, una xifra que suposa la màxima participació femenina en maratons de l’estat espanyol. Gairebé la meitat dels participants (49%) són estrangers, procedents de 107 països diferents, un altre rècord històric.