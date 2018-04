Un any sense gols des de la banqueta blanc-i-blava

La manca de gol és un dels principals motius que ajuden a entendre la irregular i discreta temporada de l’Espanyol. El conjunt de Quique Sánchez Flores és el dissetè que menys n’ha anotat enguany (26). Aquesta tarda (18.30 h, BeIN LaLiga), al Coliseum Alfonso Pérez, els blanc-i-blaus visitaran el tercer conjunt amb millor balanç defensiu: només ha rebut 30 dianes -únicament el superen les 15 de l’Atlètic i les 16 del Barça-. Batre el mur defensiu del Getafe no és senzill: els de José Bordalás han deixat la porteria a zero en 10 de les 31 jornades de Lliga, vuit d’elles a casa. Però més enllà del rival, a l’Espanyol preocupa que només Gerard Moreno hagi estat regular en la faceta golejadora aquest curs. A banda del perpetuenc (12 dianes en Lliga) només Baptistão ha estat capaç de posar la seva firma en el marcador en més d’una ocasió (sis).

El brasiler, que va ser suplent a Mestalla i podria tornar a veure l’inici del duel al Coliseum des de la banqueta, és, de fet, és el protagonista d’una dada que també ajuda a explicar els problemes que estan tenint els espanyolistes a l’hora de veure porteria. Dilluns es complirà un any exacte del darrer gol de l’Espanyol procedent d’un jugador que hagi entrat al camp des de la banqueta. El 16 d’abril del 2017, Baptistão va desplegar la seva velocitat letal a Butarque per, en un contraatac fulminant, superar Iago Herrerín en el temps afegit, anotant l’únic gol del partit. Des d’aleshores, l’Espanyol ha anotat 31 gols en 37 partits de Lliga (sis de la temporada passada i 31 de l’actual). Tots ells, però, han estat de jugadors titulars.

És a dir, que en el darrer any natural, els blanc-i-blaus no han tingut cap diana d’un revulsiu. Melendo, en Copa contra el Barça, és l’única excepció d’un curs que podria trencar una ratxa de gairebé quatre dècades la temporada 1980-81 va ser l’última on tots els gols espanyolistes en Lliga (37) van arribar de jugadors titulars. En aquella època, però, només es podien fer dos canvis pel partit, pel que els que no eren titulars tenien menys opcions a participar. Des d’aleshores, en cada curs la banqueta ha firmat algun gol.

Stuani i Thievy, exemples de revulsius

Analitzant el bagatge dels últims anys, les xifres demostren que aquest tipus de gols havien perdut pes a l’Espanyol: en va anotar tres la temporada passada i dos en la 2015-16. Cal matisar, però, que malgrat ser pocs, van ser importants. En el primer any amb Quique, a banda del mencionat gol de Baptistão, Hernán va iniciar la gesta que va finalitzar amb empat contra l’Eibar (3-3); mentre que José Antonio Reyes va trobar l’escaire per remuntar al Betis (2-1). Tres gols de suplents que van suposar cinc punts pels blanc-i-blaus. L’aportació de la banqueta espanyolista durant el partit, però, encara era més significativa uns anys enrere: nou dianes la temporada 2014-15 (cinc de les quals obra d’Stuani), cinc la 2013-14 (tres d’elles, obra de Thievy) i sis la 2012-13 (Stuani, de nou, protagonista amb tres).

Ara, l’Espanyol troba a faltar algun jugador a la plantilla capaç de revolucionar amb gols els partits començats. Amb Gerard Moreno, Baptistão i Piatti com a habituals a l’onze, i Hernán i Álvaro cedits i Jairo inèdit, Quique només ha disposat de Melendo i Sergio García com a recursos clarament ofensius de cara a les segones parts, encara que menys Moreno, el rol de tots ells ha anat variant. La banqueta espanyolista sap què és marcar-li al Getafe: en els últims deu partits li ha marcat tres dels nou gols blanc-i-blaus.