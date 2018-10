El fons d’armari no aporta les solucions necessàries a Mestalla

Ernesto Valverde va decidir donar ahir a Mestalla continuïtat a l’idea de futbol control que va dur l’equip a fer una exhibició a Wembley dimecres passat. Amb l’únic canvi de Vermaelen per Lenglet, el tècnic basc va repetir el mateix onze que contra el Tottenham a la Lliga de Campions. La continuïtat d’Arthur garanteix que el Barça s’exhibeixi, s’agradi i domini el partit al voltant de la pilota, però a Mestalla, en un duel d’alt nivell, les cames dels futbolistes del Barça estaven més castigades, menys fresques, i això és va notar.

Tot i l’ensurt inicial del gol del València al primer minut de partit -després d’una manca de contundència defensiva repartida entre Vermaelen i Piqué-, que va suposar el cinquè cop d’aquest curs en què els blaugranes comencen un duel anant a remolc, el Barça es va refer i, abans que un penal no xiulat ni amb el VAR copsés les polèmiques, Messi va marcar l’empat. “És una llàstima que ens castiguin d’una manera tan fàcil amb tot el que treballem. El gol del València ha arribat d’un córner mal tirat, servit a mitja alçada”, es lamentava Ivan Rakitic als micròfons de Movistar instants després del xiulet final.

Al primer temps, el Barça va tancar al seu camp un València ferit sense el seu millor atacant: Gonzalo Guedes, lesionat per una topada amb Coutinho a les primeres de canvi. A la segona part, tot i uns instants dubitatius, el guió va ser el mateix, però sense la frescor de dimecres a Wembley. “Ens costa una mica. Portem força partits fins ara, però hem estat superiors davant un dels millors equips de la Lliga, com és el València, i a casa seva. És cert que s’acumulen molts partits seguits, però el futbol modern és així. Cada 3-4 dies has de jugar un partit”, va valorar un Rakitic que es va mostrar amb ganes de jugar el pròxim enfrontament de la Lliga, tot i el desgast físic de l’equip després d’una setmana amb duels contra dos rivals molt intensos i a domicili. “Ara ve una aturada de seleccions, però ja tenim ganes de jugar el pròxim partit de Lliga. La competició està molt bonica. Nosaltres lluitem per estar a d’alt i som conscients que no hi ha cap partit que sigui fàcil”, va explicar el croat.

De fet, després de l’aturada, el calendari per al Barça seguirà sent exigent, amb duels contra rivals de primer nivell com el Reial Madrid a la Lliga i l’Inter de Milà a la Champions. L’exigència serà màxima i Ernesto Valverde necessitarà utilitzar un fons d’armari que ahir a Mestalla va semblar oblidat. Tret de la ja esmentada rotació Vermaelen-Lenglet (Umtiti està lesionat amb molèsties en un genoll), ahir Valverde va optar per repetir l’onze de Wembley. Però a la segona part a Mestalla, amb les cames cansades, l’equip no va trobar solucions en atac. Coutinho, després d’un gran esforç contra el Tottenham, va ser dels qui més va evidenciar el cansament. Malgrat això, Valverde no va esgotar els tres canvis i només va donar entrada a Dembélé per Coutinho (al minut 84) i a Rafinha per Arthur (al 88). Una manca de confiança preocupant en la banqueta veient l’exigència del calendari. “Si no ho veig molt clar, prefereixo esperar a l’hora de fer un canvi”, es va defensar el tècnic basc.