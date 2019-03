El Barça es reenganxa a la Lliga Iberdrola i glaça els 60.739 espectadors del Wanda

No li quedava cap més opció que guanyar al Wanda Metropolitano per allargar l'emoció de guanyar la Lliga Iberdrola. Una ensopegada deixava el títol gairebé impossible, perquè hauria deixat el lideratge a sis punts o més, però el Barça s'ha entossudit a disputar la Lliga fins al final i aquest diumenge s'ha endut la victòria davant l'Atlètic de Madrid, el seu gran rival. El gol d'Oshoala, de cap en un córner al minut 64, ha obert el marcador, i Toni Duggan, a deu del final, ha acabat de sentenciar amb el 0-2. La Lliga queda ara oberta, amb 18 punts encara per disputar. Si el Barça ho suma tot d'aquí al final, haurà d'esperar que l'Atlètic perdi pel camí almenys tres punts per situar-se líder.

Aquests eren els càlculs que acompanyaven el desplegament dels dos equips durant tot el partit. L'emoció i els nervis eren difícils de controlar, i més amb un Wanda Metropolitano gairebé ple, amb 60.739 persones. És l'assistència més alta aconseguida mai en un partit de clubs i la tercera més gran del món, només superada per dades del Mundial del 1999 als Estats Units i del 2011 a Berlín.

"Ha sigut increïble. Dono les gràcies a tothom que ho ha fet possible: als aficionats matalassers, als culers, a tothom. Ha sigut una festa del futbol femení; això està creixent, és un dia molt important. Ara demano que això no s'aturi aquí i que cada setmana ens acompanyi l'afició", ha valorat Vicky Losada en acabar el partit. "Era difícil però estem molt contentes. Això ens deixa vives. Però queda un mes molt dur", ha afegit. Sandra Paños també hi ha dit la seva: "Hem sabut mantenir la calma durant 90 minuts; potser no hem tingut la primera meitat prou controlada, però hem fet un gran esforç i l'hem capgirat. Hem vingut a retallar punts i ho hem aconseguit", ha comentat la portera blaugrana. També el tècnic Lluís Cortés ha valorat la intel·ligència amb la qual el seu equip ha entès quin era el seu moment d'entrar el partit. "Superats els primers deu minuts, hem anat llegint bé on teníem els espais per atacar", ha comentat.

651x366 Les jugadores del Barça celebren el gol de Duggan al Wanda / KIKO HUESCA / EFE Les jugadores del Barça celebren el gol de Duggan al Wanda / KIKO HUESCA / EFE

Per a la matalassera Silvia Meseguer també ha sigut una experiència fantàstica. "Normalment som nosaltres les que som a la grada; no hi estem acostumades i ha sigut meravellós", ha reconegut. La migcampista ha lamentat la falta d'encert que ha tingut el seu equip amb pilota i que ha acabat decantant el duel en favor de les blaugranes. Després d'un inici intimidatori de l'Atlètic, les forces s'han igualat. El Barça ha trobat oxigen en la potència d'Oshoala i ha pogut ajuntar-se a camp contrari per canviar la inèrcia del partit. A la segona meitat, l'Atlètic no ha pogut inquietar Paños, ni tan sols quan des de la banqueta s'ha donat entrada a Olga García i Esther González.

La part negativa del partit han sigut les lesions d'Asisat Oshoala al minut 71 i d'Alexia Putellas, amb problemes musculars, als instants finals.