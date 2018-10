Suárez es reivindica com a depredador de Clàssics

Tres gols. Un per cada fill. El primer, amb dedicatòria a la samarreta per Lautaro, nascut aquesta setmana. El segon, amb encaixada de mans amb els altres dos, Delfina i Benjamín. El tercer, per la resta de seguidors d'un Camp Nou eufòric. No n'hi havia menys: Luis Suárez s'ha convertit en el primer jugador del Barça que marca un 'hat-trick' en un Clàssic des de Messi el 2007. "A nivell personal, aquesta actuació arriba en una gran setmana, amb dos dels meus fills al camp, que ha suposat un plus i el petit i la mare a casa", ha reconegut el davanter, feliç després del seu recital contra el Reial Madrid.

Amb els tres gols d'aquest diumenge, Suárez en suma 9, a més de tres assistències, en 11 partits oficials amb el Barça contra el Madrid. Només en tres Clàssics de Lliga i dos de Supercopa no ha marcat als blancs. L'uruguaià s'ha convertit en el segon jugador de la història dels Clàssics que marca tantes dianes en les seves primeres 11 aparicions, després de Josep Samitier. Messi en va sumar 8, un menys. Des que Suárez va arribar al Barça, l'argentí ha marcat cinc dianes i ha repartit dues assistències. Així doncs, cap altre jugador del conjunt blaugrana té millors registres anotadors que Suárez des de la seva arribada al Barça, l'estiu del 2014.

El primer gol de la tarda ha arribar amb l'ajuda del VAR, que ha permès a Sánchez Martínez revisar una clara falta de Varane sobre el mateix l'uruguaià que inicialment no havia xiulat. L'uruguaià ha definit amb un xut fort i ajustat al pal dret de Courtois, que no l'ha pogut desviar tot i l'estirada cap a aquella mateixa direcció. El segon ha arribat de cap, en rematar amb els peus enganxats a terra una centrada lateral de Sergi Roberto. La sentència, en un contracop finalitzat amb una sensacional vaselina. "Sabent que el Madrid deixava espais, hem aprofitat per fer mal a la contra", ha apuntat l'uruguaià, que ha reivindicat la feina col·lectiva en un partit on no hi era Messi: "Tenir al millor del món és un plus, sempre el volem al camp, però ara sense ell hem demostrat que som un grandíssim equip en general amb un gran entrenador, és bo pel club".