Abidal: "No volem pressionar Valverde"

El secretari tècnic del Barça, Éric Abidal, ha valorat l'actualitat del club a la 'Revista Barça'. Entre els temes que ha tocat l'exjugador blaugrana, un ha sigut la continuïtat d'Ernesto Valverde al capdavant de la banqueta, ja que el tècnic basc acaba contracte aquesta temporada tot i que té l'opció d'ampliar-lo un curs més. “Té contracte i prendrà una decisió, però no vull pressionar-lo ni tampoc el president. Té un càrrec important i si li posem més pressió serà més difícil. L’hem de deixar treballar de la millor manera possible. Té molta paciència, una gran capacitat d'anàlisi i sap adaptar-se i planificar, com ja va demostrar l'any passat", explica Abidal. " Nosaltres som aquí per ajudar-lo, perquè tingui l’equip al 100% tota la temporada”, afegeix el francès.

Abidal també ha parlat de la capitania de Leo Messi: "No parla gaire, però ho mostra tot en el camp, és un jugador clau per a nosaltres. Messi no cal que parli. Si està enfadat o està content, tothom ho sap". Sobre el desig explícit de l'astre argentí d'aconseguir la Lliga de Campions, el secretari tècnic destaca aquesta ambició perquè "és un títol que fa tres anys que no es guanya". "L'objectiu és guanyar-ho tot", remarca.

El secretari tècnic blaugrana també valora la dificultat a l'hora de fer noves incorporacions: "Quan vas al mercat, la primera dificultat que pots trobar pot ser un tema financer. Després tenim la filosofia de joc, perquè no tots els jugadors amb talent poden arribar i explotar". També explica com separa la seva figura de la del entrenador quan intenta convèncer un jugador perquè fitxi pel Barça: "Quan intento convèncer un jugador perquè vingui, al final el que queda clar és que jo no soc entrenador i no li puc vendre la moto dient-li que serà titular. Cal entrenar-se fort, i els jugadors que venen ja ho saben, que els millors són aquí i que cal competir. A mi m’agrada aquest sentit de competició entre ells, una competició sana, perquè d’objectius al final de temporada n’hi ha molts".

El paper del filial

Un dels temes molt presents en un club com el Barça és el paper del filial. “El filial ha de ser competitiu perquè, llavors, serà més fàcil per tenir alguns jugadors amb el primer equip. La decisió de Valverde de tenir una plantilla curta va en aquesta direcció. De tota manera, els hem de protegir, perquè el salt del Barça B al primer equip no és fàcil. El canvi de jugar al filial per fer-ho al primer equip és molt gran, però amb paciència això es pot aconseguir. Volem que arribin futbolistes del filial al primer equip".