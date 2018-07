André Gomes estarà dos mesos de baixa

El primer partit amistós de pretemporada del Barça ha acabat amb regust amarg. Tot i el triomf, l'equip ha hagut de lamentar les lesions d'André Gomes i de Denis Suárez, que abans de la mitja hora del partit contra el Tottenham han hagut d'enfilar camí de vestidors.

Els dos pateixen una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa esquerra, tot i que la d'André Gomes és més greu que la de Denis Suárez. El portuguès estarà dos mesos de baixa mentre que Denis Suárez en farà prou amb dos o tres setmanes allunyat dels terrenys de joc per recuperar-se.

Com que, degut a les seves lesions, no podran participar en cap més partit de la gira nord-americana, els dos jugadors tornaran a Barcelona, on iniciaran la recuperació de les seves lesions.