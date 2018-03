La volteta de Xavi, l'escombra de Busquets i la conducció d'Iniesta: Arthur a cop de Youtube

Qui és Arthur Melo? Com juga? Quin paper vindria a jugar al Camp Nou? Són les preguntes que ha generat el comunicat del Barça d'aquest diumenge al matí, quan s'ha fet oficial que el club blaugrana ha tancat un acord per a la compra del migcampista del Grêmio de Porto Alegre per valor de 30 milions d'euros. Hi ha temps fins al juliol per fer efectiu el fitxatge. En cas que arribi, què se n'ha d'esperar?

El primer que cal dir en relació a aquest fitxatge, és que recorda a l'operació que es va fer amb Yerry Mina o, fins i tot, la de Douglas. La diferència amb aquest últim cas és que les veus que arriben des del Brasil avalen molt més l'arribada del migcampista que l'acord pel lateral. En qualsevol cas, la incertesa ve pel poc coneixement que es té de la lliga brasilera i per com s'ha fet el seguiment del jugador. "A Yerry Mina el conec d'haver-lo vist en vídeos en un altre context, en una altra Lliga i amb la seva selecció. No el conec a la nostra competició", va dir Ernesto Valverde sobre el central colombià. És una declaració que ben bé podria repetir-se ara amb Arthur Melo.

A cop de Youtube -o de Wyscout, l'eina de vídeo més potent a l'scouting professional-, Arthur es defineix com un migcampista organitzador, amb capacitat per recollir pilotes a la base i iniciar una jugada d'atac. És àgil amb la pilota als peus, la protegeix bé i té una conducció poderosa, tant per desfer-se de la pressió rival com per encarar el defensa a tocar de l'àrea. No és allà, però, on tregui més suc a les seves qualitats, ja que prefereix ocupar zones més baixes del camp. Defensivament és agressiu, amb un punt de gravetat baix que li permet robar pilotes. És difícil de superar perquè posicionalment és disciplinat. Mirat amb ulls Barça, es podrien utilitzar tres imatges per imaginar què podria aportar Arthur al Camp Nou.

La volteta de Xavi

Aquesta tendència a participar en la primera fase del joc, porta Arthur molts cops a rebre pilotes a la frontal de l'àrea pròpia, sovint d'esquena a l'atac i mirant al seu propi porter. Això exigeix un alt domini de la tècnica de protecció de pilota. És intel·ligent per interpretar els riscos de les seves accions i llueix sovint un gir de 180 graus que recorda a les voltetes que feia Xavi per marejar els adversaris.

540x306 Arthur amaga la pilota a dos adversaris per orientar-se a l'atac Arthur amaga la pilota a dos adversaris per orientar-se a l'atac

Donar continuïtat al joc

Del vallesà també podria haver après l'art de donar continuïtat al joc, de pensar en la següent acció més enllà de la primera zona d'intervenció. Arthur té bona visió i llegeix el joc amb una mirada global que l'ajuda a posicionar-se bé i agilitzar el seu futbol. Tot i que de vegades abusa d'excés de tocs abans d'executar, domina aspectes tan essencials en el joc de posició blaugrana com l'ús del tercer home o la idea de passar i moure's.

540x306 Tocar i avançar: Arthur és dinàmic per fer passades i donar continuïtat un cop se supera un rival Tocar i avançar: Arthur és dinàmic per fer passades i donar continuïtat un cop se supera un rival

540x306 Arthur sap separar-se del joc per alliberar línies de passada Arthur sap separar-se del joc per alliberar línies de passada

Busca parets per eliminar contraris i se separa del marcatge per alliberar línies de passada.

La conducció d'Iniesta

Un cop es perfila adequadament per atacar, exhibeix potència per fer avançar la jugada en conducció. Té un bon domini de la pilota quan va en carrera i juga amb els canvis de ritme per trencar línies.

540x306 Té capacitat per superar adversaris en conducció i atacar l'última línia contrària Té capacitat per superar adversaris en conducció i atacar l'última línia contrària

En això, el mestre segueix sent Iniesta però té maniobres, sobretot quan actua en posicions més avançades, que recorden a aquest gest tan característic del manxec.

L'escombra de Busquets

Al Brasil, Arthur ha ocupat diferents posicions al mig del camp, sempre pel carril central, on assumeix sovint un rol similar al de Sergio Busquets al migcentre o com a pivot. De fet, sense pilota té una gestualitat per recuperar pilotes que recorda la manera de fer pantalla del de Badia, i posa el peu en el moment precís per guanyar el duel sense necessitat de fer falta. És difícil de superar perquè talla la progressió de l'adversari bloquejant-li la principal opció de passada i, des d'allà, l'ofega amb intensitat.

540x306 Orienta defensivament els rivals per evitar ser superat i ofegar-lo en la pressió col·lectiva Orienta defensivament els rivals per evitar ser superat i ofegar-lo en la pressió col·lectiva

540x306 Defensa posicional tapant l'única línia de passada del posseïdor de la pilota Defensa posicional tapant l'única línia de passada del posseïdor de la pilota

Com diu Valverde, però, això són pistes que donen els vídeos. El Barça l'ha descrit amb aquest paràgraf: "Arthur és un futbolista al qual li agrada el futbol de toc i associatiu i que destaca en les triangulacions amb els seus companys d’equip a la medul·lar de l’àrea. Una de les seves virtuts és el desmarcatge, fet que el fa un futbolista dretà perillós prop de l’àrea. Amb els seus 172 cm, Arthur destaca també per protegir bé l’esfèrica i buscar la verticalitat". Les estadístiques també diuen que és un jugador que garanteix més de 70 passades per partit amb percentatges superiors al 94% de precisió. Però té 21 anys i poca experiència a l'elit, encara. En cas que es confirmi el seu aterratge a Barcelona, li caldrà temps per adaptar-se i confirmar tot el que els 'highlights' li destaquen.