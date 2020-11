El Barça-Dinamo de Kíev, pendent de les proves PCR de l'equip ucraïnès

El partit entre el Barça i el Dinamo de Kíev d'aquest dimecres (21 h, Movistar Liga de Campeones), corresponent a la tercera jornada de la fase de grups de la Champions, està en dubte. L'equip ucraïnès, que arriba aquest dilluns a la tarda a Barcelona, viatja amb només dinou futbolistes perquè la resta de jugadors o bé estan lesionats o bé han donat positiu per coronavirus. La UEFA exigeix que estiguin disponibles almenys tretze futbolistes de la llista A d'inscrits per disputar un partit. En total, el Dinamo té tretze baixes, nou de les quals per coronavirus i, d'aquestes nou, sis s'han sabut després dels resultats de les proves PCR realitzades a l'equip ahir diumenge, tal com va comunicar el mateix club ucraïnès. A més, el segon entrenador Emil Karas i quatre membres del cos tècnic també van donar positiu als resultats fets públics diumenge pel club.

«Динамо» без 13 футболістів основної обойми вирушає до Іспанії на матч #БарселонаДинамо pic.twitter.com/XrIXdi27Qa — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 2, 2020

Per tant, amb aquests sis futbolistes que s'havien exercitat amb la resta dels seus companys abans de saber que estaven contagiats, això pot implicar que hi hagi més positius a la plantilla. Aquest dimarts al matí, d'acord amb el protocol estipulat pel departament de Salut, com a autoritat sanitària competent local en contacte amb la UEFA, el Dinamo haurà de passar una nova PCR que, depenent dels resultats, determinarà si el partit es pot disputar d'acord amb el reglament estipulat per la FIFA. L'equip ucraïnès, que té un entrenament programat a les 19 al Camp Nou, ha de rebre els resultats de les proves per saber si disposa de prou futbolistes disponibles per disputar el partit.

El club va anunciar diumenge els sis últims jugadors contagiats: Georgi Tsitaiixvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Belutse i Mikola Xaparenko. Se sumen a les baixes dels futbolistes que ja havien donat positiu anteriorment: Vitali Mikolenko i el primer i segon porters, Gueorgui Buschan i Denís Boiko. A banda de les baixes per coronavirus, el conjunt ucraïnès tampoc podrà comptar amb Serhi Sidortxuk, expulsat l'últim partit de Champions contra el Ferencváros hongarès, ni amb tres futbolistes més que estan lesionats.

El Barça s'ha sotmès aquest dilluns a les proves PCR tal com estipulen els protocols habituals de cada partit de la Lliga de Campions.