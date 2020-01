El Barça queda fora de la causa instada per Jaume Roures per un presumpte cas d'espionatge

Segons ha comunicat el Barça, el club ha quedat fora de la causa instada per Jaume Roures i l'empresa que presideix, Mediapro, per un presumpte cas d'espionatge quan el club era presidit per Sandro Rosell. El jutjat d'instrucció número 8 de Barcelona ha acordat el sobreseïment provisional de la causa respecte al Barça, al qual Roures i Mediapro imputaven la seva participació en un delicte continuat contra la intimitat personal, així com un delicte continuat de revelació de secret empresarial i un delicte continuat de furt agreujat.

D'aquesta manera, el club queda fora de la causa, però segons ha informat el periodista SER Catalunya, Jordi Martí, un jutge de Barcelona ha obert judici contra Rosell i dos col·laboradors seus, l'informàtic Robert Cama i Joan Carles Raventós, llavors mà dreta de l'expresident blaugrana a l'empresa Bonus Sport Marketing (BSM). La policia va acreditar en un informe que es van espiar prop de 14.000 correus.

Un informe policial revela que Rosell va espiar 14.000 correus de Roures

En el comunicat emès pel Barça s'especifica que "el jutjat ha conclòs que el resultat de les diligències d'instrucció practicades no permet sostenir l'existència d'indicis de criminalitat suficients respecte a la participació del club en els fets".