El Barça Lassa recupera la seva essència

El Barça Lassa va aconseguir la victòria al Fernando Buesa Arena (70-77), on acumulava set derrotes consecutives a l’Eurolliga. L’última vegada que l’equip blaugrana havia superat el Kirolbet Baskonia a Vitòria va ser el 20 de febrer del 2014. El conjunt culer va recuperar un desavantatge de 9 punts per endur-se el triomf amb Kevin Pangos (16 punts) i Pau Ribas com a herois.

Svetislav Pesic, que va descartar Rolands Smits, va sacsejar el cinc titular optant per Pau Ribas i Kevin Seraphin, que va ocupar el lloc d’un Ante Tomic que ha perdut quatre quilos en tan sols una setmana. La presència del badaloní va servir per començar el partit amb una bona defensa, que va sorprendre un conjunt local que va perdre cinc pilotes en el primer període. El Barça Lassa també va millorar les seves prestacions en el rebot, un aspecte estadístic que dimarts el va penalitzar molt contra l’Olympiacos.

Animat per 10 punts de Kevin Seraphin, el Barça Lassa va bastir una diferència de 7 punts al Fernando Buesa Arena (12-19), on el Kirolbet Baskonia va trigar a igualar el nivell físic dels blaugranes. El conjunt culer es va retrobar amb la regularitat en el joc ofensiu i els seus atacs van acostumar a trobar bones opcions de llançament. Aquesta evolució en el joc li va permetre anotar 42 punts durant una meitat, que es va tancar amb una diferència visitant de dos punts (39-42). “La clau de la primera meitat ha sigut el nostre nivell físic”, va reconèixer Seraphin, que va cometre la tercera falta personal abans que s’acabés el segon període.

“La diferència de la primera part va estar en les pilotes perdudes. Ells van jugar amb més energia”, va opinar Velimir Perosivic. El Kirolbet Baskonia va anar apujant el nivell defensiu a mesura que el partit va anar avançant, i va saber treure profit de la seva polivalència en el joc exterior. Els seus jugadors de perímetre van buscar obrir la defensa blaugrana amb llançaments des de més enllà de la línia de 6,75 punts.

El Barça Lassa tan sols va poder anotar 7 punts durant el tercer període. Un parcial contundent va permetre al Kirolbet Baskonia capgirar el marcador i generar una diferència de 9 punts (55-46). La reacció del Barça Lassa, dirigida per Kevin Pangos i certificada per Pau Ribas, va ser espectacular.

Demà a Sant Sebastià

Després del desgast dels partits contra l’Olympiacos i el Kirolbet Baskonia, el Barça Lassa tancarà demà la setmana de tres compromisos visitant el Donostia Arena.